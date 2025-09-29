Mercato PSG : Luis Campos dégote un crack mexicain

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos se lance sur une jeune crack au Mexique. D’autres clubs européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Un joyau mexicain dans le viseur de Luis Campos !

Les dirigeants du PSG s’activent pour frapper un joli coup au Mexique lors du prochain mercato hivernal. Un jeune crack mexicain attise les convoitises du géant français. Selon le média anglais TBR Football, le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos suit avec attention l’évolution du prodige mexicain, Gilberto Mora.

Lire aussi : PSG : Le Paris SG en pleine galère pour un attaquant

Âgé de seulement 16 ans, ce milieu offensif défend actuellement les couleurs du Club Tijuana. Rapide, créatif, il attire déjà les regards bien au-delà des frontières de son pays. Sa progression est fulgurante. Mora impressionne. Cinq buts, une passe décisive, en seulement onze matchs cette saison. Son nom circule déjà au plus haut niveau. Et ce n’est pas tout : il a déjà porté trois fois le maillot de l’équipe nationale mexicaine.

À voir

Stade Rennais : Habib Beye bientôt limogé ?

Lire aussi : Coup de tonnerre : Le PSG prépare la signature d’Upamecano !

Mais le Paris SG n’est pas seul sur ce terrain. Chelsea, Manchester United et le Real Madrid surveillent également de près ce jeune joueur originaire de Tuxtla Gutiérrez. La bataille s’annonce rude. Les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas encore formulé d’offre concrète à la jeune pépite. Gilberto Mora n’a pas encore décidé de poser ses valises en Europe.