Mercato PSG : Luis Campos annonce la couleur pour l’hiver !

Critiqué pour son été relativement calme, le PSG est encore attaqué de toute part après les nombreuses blessures enregistrées en ce début de saison. Mais Luis Campos n’est pas inquiet et se dit prêt à frapper durant le mercato hivernal.

PSG : Luis Campos ne regrette pas son mercato d’été

Alors que plusieurs noms étaient annoncés, le Paris Saint-Germain s’est finalement contenté de signer seulement trois joueurs à l’issue du mercato estival. Avec le départ de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale a fait venir les gardiens Lucas Chevalier (55M€) et Renato Marin (libre). En défense centrale, le Champion de France a recruté Ilya Zabarnyi pour 66 millions d’euros afin de préparer la succession de Marquinhos.

Mais avec les blessures récentes de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee et Lucas Beraldo, des voix s’élèvent pour pointer le mercato estival du PSG. Cependant, Luis Campos assume pleinement le recrutement de l’été et ne regrette absolument rien du travail d’équipe effectué durant cette période.

« On a travaillé tous ensemble. On a zéro regret, on a fait ce qu’on pensait faire. Le coach ne voulait pas un effectif élargi? Oui, bien sûr. Dans toute ma carrière, quand j’ai la responsabilité du secteur sportif, j’ai toujours bien écouté mes entraîneurs. C’est l’un des secrets de mes réussites. Je veux aider mes entraîneurs pour qu’on voit sur le terrain comment ils pensent le football.

Luis Enrique a dit comment il voulait que l’équipe soit structurée, il voulait un défenseur central avec ces caractéristiques, un nouveau gardien. Le jeu du PSG est difficile à comprendre pour l’adversaire et c’est plus facile pour nous de gagner les matchs », a déclaré le conseiller sportif parisien sur le plateau de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC. Toutefois, si le besoin se présente, Luis Campos se dit prêt à frapper durant le prochain marché de janvier.

Luis Campos : « Le PSG est préparé pour maintenir son équilibre »

Confronté à des blessures, le Paris Saint-Germain risque de se heurter aux limites de son effectif. Mais malgré les critiques, le conseiller sportif parisien croit en son projet et annonce déjà que le PSG est prêt à agir lors des prochaines fenêtres de transfert si nécessaire. Il pourrait donc y avoir des renforts en janvier 2026 en fonction des besoins et des opportunités.

« Le PSG est préparé pour maintenir son équilibre pour, en janvier ou l’été prochain, faire le recrutement nécessaire, bien pensé avec le coach et le président. Même dans cette année de grande difficulté pour le foot français, on a des comptes au vert grâce à la LDC et à la Coupe du monde des clubs. Nous avons gagné de l’argent sur le terrain. Les joueurs veulent signer au PSG, c’est une force aujourd’hui.

Je voyage beaucoup, je passe beaucoup de temps dans les aéroports, je vois de plus en plus de jeunes pour le PSG. Et dans le futur, ce sera beaucoup plus facile de recruter. Parce que la marque est beaucoup plus forte », a confié Luis Campos. Avec d’énormes moyens financiers, le club du président Nasser Al-Khelaïfi pourrait être l’un des principaux animateurs du prochain mercato hivernal.