Mercato AS Monaco : George Ilenikhena attire l’Europe !

L’AS Monaco pourrait toucher le jackpot pour l’une de ses pépites lors du prochain mercato hivernal. Une gâchette offensive du club de la Principauté est sur la short-list de nombreux clubs.

Mercato AS Monaco : George Ilenikhena croule sous les offres !

Le crack nigérian George Ilenikhena pourrait quitter l’AS Monaco lors des prochains mercatos en 2026. Deux buts déjà, cinq matchs joués en Ligue 1, et un faible temps de jeu. Le jeune attaquant, encore en phase de progression, est une option secondaire pour les dirigeants de l’AS Monaco. Ils ne le placent pas au sommet de leur hiérarchie offensive.

Lire aussi : Mercato : l’AS Monaco vise un meneur de jeu !

À voir

Stade Rennais : Habib Beye bientôt limogé ?

Pourtant, son profil intéresse de nombreux cadors européens. Sa puissance et sa mobilité séduisent plusieurs recruteurs. Selon Ekrem Konur, spécialiste du mercato, l’avenir de l’attaquant ne dépend pas seulement de Monaco. Sur le marché, plusieurs prétendants se bousculent pour l’accueillir les bras ouverts et lui donner plus de temps de jeu.

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Une offre tombe pour Camara !

En Allemagne, le Bayer Leverkusen et Stuttgart surveillent attentivement son évolution. En Espagne, Villarreal suit aussi ses performances. En Italie, l’AS Roma s’est renseignée. Quatre clubs, quatre destinations possibles. Des contextes différents mais tous avec une promesse : donner à Ilenikhena plus de responsabilités. Ces formations préparent le coup pour 2026. Son contrat court jusqu’en juin 2029. Monaco n’est donc pas pressé. Aucune décision fixe n’est prise concernant l’avenir du jeune crack. Mais une belle offre pourrait tout changer.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos dégote un crack mexicain