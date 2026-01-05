Mercato OM : De Zerbi, un terrible danger le guette !

L’aventure de Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM est loin d’être un fleuve tranquille. Ses choix étant de plus en plus contestés. L’entraîneur marseillais voit même une nouvelle menace resurgir.

Mercato : L’OM en alerte, De Zerbi dans le collimateur de Manchester United

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi a été un des plus dépensiers sur le mercato passé. Le club phocéen n’a pas hésité à sortir plus de 95 millions d’euros pour faire des recrues de taille. Igor Paixao, Facundo Medina, Nayef Aguerd ou encore Benjamin Pavard ont rejoint l’OM cet été.

Sauf que les résultats sur le terrain ne sont pas vraiment à la hauteur des investissements consentis. Les choix tactiques de De Zerbi ne font plus l’unanimité à Marseille. Et la défaite subie face au FC Nantes (2-0), au Vélodrome, n’a fait qu’amplifier les mécontentements.

C’est dans ce contexte tendu qu’une menace autour de De Zerbi refait surface. Alors que la direction de l’OM lui fait pleinement confiance, Manchester United ne démord pas pour son transfert. The Telegraph assure que le technicien italien est bel et bien suivi par les Red Devils.

Une piste crédible pour remplacer Ruben Amorim

Rappelons que Manchester United a limogé Ruben Amorim ce lundi 5 janvier. Le club mancunien a désigné Darren Fletcher pour assurer l’intérim en attendant l’arrivée d’un coach plus aguerri. Ce dernier pourrait être Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM avait déjà été contacté par les Red Devils avant son départ de Brighton.

🔴 𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜 𝗕𝗘́𝗡𝗘́𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘 𝗗'𝗨𝗡 𝗦𝗢𝗨𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗔𝗨 𝗦𝗘𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗟𝗘̀𝗩𝗘 𝗗𝗘 𝗥𝗨𝗕𝗘𝗡 𝗔𝗠𝗢𝗥𝗜𝗠 ! 👹



Man United ambitionne ainsi de revenir à la charge pour sa signature. Les dirigeants britanniques ont par ailleurs d’autres cibles en vue. Les noms d’Enzo Maresca, fraîchement débarqué de Chelsea, Xavi, Zinedine Zidane ou encore Michael Carrick circulent aussi à Old Trafford.

