Mercato RC Lens : La décision est prise pour Guilavogui

Morgan Guilavogui n’est plus en odeur de sainteté au RC Lens. L’attaquant guinéen est poussé vers la sortie pendant ce mercato hivernal.

Mercato RC Lens : Pierre Sage tranche pour l’avenir de Guilavogui

Ça se bouscule pour l’avenir de Morgan Guilavogui. Le Guinéen vit le calvaire depuis son arrivée au RC Lens à l’été 2023. Et l’arrivée de Pierre Sage sur le banc n’a rien changé à la donne. En difficulté et désormais relégué au second plan, l’attaquant guinéen pourrait quitter l’Artois dès cet hiver.

Leader de Ligue 1 et auteur d’une saison remarquable, le RC Lens de Pierre Sage s’appuie déjà sur un socle offensif performant. Florian Thauvin rayonne, Odsonne Édouard et Wesley Saïd répondent présents. À l’inverse, Guilavogui reste en marge du projet. Peu utilisé, souvent cantonné à de brèves entrées en jeu, l’ancien Parisien paie un rendement jugé insuffisant.

À voir

Mercato: Rodrygo au PSG cet hiver ? Une grande annonce tombe

Prêté récemment au FC St. Pauli et de retour à Lens, le joueur de 27 ans ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Selon But, les dirigeants lensois sont ouverts à une vente, à condition de récupérer un montant proche de l’investissement initial, estimé à 4 M€.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Une offre tombe pour Robin Risser !

En interne, la succession serait déjà assurée. Prêté au Stade Brestois, Labeau-Lascary réalise une saison convaincante et pourrait occuper ce poste. De son côté, St. Pauli reste attentif. Son directeur sportif, Andreas Bornemann, a confirmé l’existence de contacts. Pour le moment, on ignore si le club allemand, ou un autre prétendant européen, passera à l’action dans les prochaines semaines pour offrir une porte de sortie à Guilavogui.

Lire la suite sur le RC Lens

Mercato RC Lens : Jean-Louis Leca boucle un gros dossier !

À voir

Mercato OM : De Zerbi, un terrible danger le guette !

Mercato RC Lens : Jean-Louis Leca négocie un deal incroyable

Mercato RC Lens : Quatre offres XXL tombent pour Mamadou Sangaré