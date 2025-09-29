Mercato : Le PSG déniche la doublure parfaite pour Hakimi !

Après avoir refusé de recruter plus de trois joueurs durant le mercato estival, Luis Enrique pourrait se laisser convaincre par Luis Campos l’hiver prochain. Aux dernières nouvelles, le PSG serait ainsi sur les traces d’un défenseur pour doubler le poste d’Achraf Hakimi. Explications.

Mercato PSG : Luis Campos va convaincre Luis Enrique cet hiver

Globalement discret lors du mercato d’été passé, le Paris Saint-Germain pourrait être très actif durant la période de recrutement de l’hiver à venir. D’après les informations du quotidien L’Équipe, Luis Campos aurait d’ores et déjà ciblé plusieurs profils, le poste prioritaire étant celui d’un ailier droit gaucher.

Mais le conseiller sportif du PSG réfléchirait également à d’autres options : un renfort au milieu de terrain, voire en défense pour faire souffler Achraf Hakimi de temps en temps, pourrait s’avérer nécessaire en fonction de l’état physique des cadres et de l’évolution de la saison. Et selon les informations de PSG Inside Actus, le Paris SG pourrait recruter un latéral droit cet hiver. Luis Campos serait même déjà sur une piste au Portugal.

Martin Fernandes, futur remplaçant d’Achraf Hakimi ?

Après Renato Marin, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi cet été, d’autres joueurs pourraient venir renforcer l’effectif du PSG lors du prochain mercato hivernal. Selon le compte Twitter PSG Inside Actu, un profil aurait retenu l’attention de Luis Campos et de Luis Enrique ces dernières semaines : Martim Fernandes, latéral droit de 19 ans évoluant au FC Porto.

« Martim Fernandes (FC Porto) intéresse le PSG pour renforcer le poste de latéral droit et suppléer Achraf Hakimi. Paris, conscient de la nécessité de recruter cet hiver, veut cibler un joueur par ligne. D’autres noms en défense figurent également sur la short-list », assure le portail spécialisé.

🚨🇵🇹 Martim #Fernandes (FC Porto) intéresse le #PSG pour renforcer le poste de latéral droit et suppléer Achraf #Hakimi.



🔎 Paris, conscient de la nécessité de recruter cet hiver, veut cibler un joueur par ligne.



📋 D’autres noms en défense figurent également sur la short-list. pic.twitter.com/6i3481Hr7F — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) September 28, 2025

Sous contrat jusqu’en juin 2030, le jeune international portugais est évalué à 12 millions d’euros sur Transfermarkt, mais il est clair que son club réclamera un prix plus important pour le laisser partir. Reste maintenant à voir si les Dragons, qui jouent le titre cette saison au Portugal, mais également l’Europa League, seront ouverts à un potentiel départ de Martin Fernandes en plein milieu d’exercice. Affaire à suivre…