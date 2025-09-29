Grosse psychose au Paris SG avant le déplacement à Barcelone

Les blessures s’enchaînent au PSG, et désormais, la peur de tomber à son tour s’installe dans le vestiaire. Un environnement de peur règne à deux jours d’un déplacement périlleux à Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Explications.

Les joueurs du Paris SG ont peur de se blesser

Depuis la dernière trêve internationale, le Paris SG subit une avalanche de blessures en ce début de saison. À deux jours d’affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions, le club de la capitale est toujours privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos, tandis que Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia et Joao Neves sont incertains pour cette rencontre.

Les blessures s’enchaînent et désormais, la peur de tomber à son tour s’installe déjà dans le vestiaire du PSG. En effet, le journal L’Équipe rapporte ce lundi matin qu’après la sortie prématurée de Vitinha contre l’AJ Auxerre le samedi, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1, la psychose des blessures gagne le vestiaire des Rouge et Bleu.

Si l’entraîneur Luis Enrique a avoué en conférence de presse avoir sorti le joueur de 25 ans par prudence en vue du déplacement à Barcelone, les joueurs parisiens, marqués par une cascade de blessures, craignent désormais de compromettre leur saison. Avec la Coupe du Monde 2026 qui pointe à l’horizon, les Parisiens refusent de prendre des risques et cherchent à éviter une blessure importante.

Mis au courant de cette peur, l’entraîneur et son staff se veulent à l’écoute des sensations des joueurs et ne comptent pas les forcer à jouer. Cependant, en interne, il y a aussi une forme de fatalisme. « Parfois, les blessures musculaires sont comme les virus. Tu regardes les autres, et si tu éternues, tu penses aussi que tu es malade », témoigne une source en interne.

Une gestion délicate pour le Paris Saint-Germain. Un certain fatalisme s’est installé, mais le PSG n’a pas le choix : l’aspect mental est devenu un paramètre clé pour limiter la casse dans une saison où l’infirmerie ne désemplit pas.