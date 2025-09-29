Mercato FC Nantes : Un roc proche de signer !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro demande de renfort en défense. Le patron du club, Waldemar Kita pourrait recruter un ancien joueur du FCN.

Mercato FC Nantes : Kita cible une ancienne pépite !

Le FC Nantes cherche à solidifier sa défense. Depuis le début de saison, ce secteur souffre. Les départs de Pallois et Castelletto pèsent. Le tacticien des Canaris, Luis Castro impose ses principes, mais l’arrière-garde encaisse encore trop. Contre Toulouse FC samedi dernier (2-2), les failles sont apparues une fois de plus. La direction explore donc le marché des joueurs libres.

Un nom circule ces derniers jours. Il s’agit de Léo Dubois. L’ancien latéral droit du FCN, 31 ans, n’a plus de club depuis son départ de Galatasaray. Il possède un bagage solide : formé à Nantes, passé par Lyon, puis l’étranger. Son expérience pourrait aider une défense en quête de repères. Mais deux obstacles demeurent. Le premier est relationnel.

En 2018, Dubois avait quitté le FC Nantes libre, refusant une prolongation pour rejoindre l’OL. Le patron du club nantais, Waldemar Kita l’avait mal vécu, et les tensions restent en mémoire. Le second est tactique. Dubois joue à droite. Or, Kelvin Amian occupe ce couloir avec succès. Capitaine à Toulouse, il s’impose comme un leader.

La vraie priorité se situe ailleurs. Le côté gauche manque de fiabilité. Nicolas Cozza déçoit et une recrue y semble nécessaire. Luis Castro pourrait décider de déplacer Amian ou Dubois de l’autre côté. Une option qui pourrait être un fiasco, mais que le staff pourrait envisager.