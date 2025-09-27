FC Nantes : Le FCN tient son nouveau Kolo Muani

Au FC Nantes, La Beaujoire tient peut-être sa nouvelle attraction. À seulement 18 ans, Yassine Benhattab a enflammé un derby face au Stade Rennais comme peu de jeunes avant lui. Et si le FCN tenait déjà son nouveau Randal Kolo Muani ?

FC Nantes : Yassine Benhattab, une entrée en jeu qui a tout changé

On parle souvent d’impact player. Benhattab, lui, a inventé le mode défibrillateur. À peine entré en jeu, le jeune milieu a fait frissonner les travées de la Beaujoire. D’une prise de balle, il efface un adversaire. D’une passe, il ouvre une brèche. D’un dribble, il déclenche un rugissement. Le public nantais ne s’y est pas trompé : ce gamin n’a pas joué, il a provoqué un séisme.

Rennes, pourtant solide, s’est soudain mis à reculer. À subir. Ses 87 % de passes réussies, ses trois dribbles gagnants et ses deux actions quasi décisives ne sont pas de simples statistiques : ce sont les preuves d’une maturité déconcertante pour un joueur de son âge. Le stade n’a pas seulement applaudi. Il a adopté.

Benhattab, la nouvelle étincelle de la Beaujoire

Ce qui frappe, c’est sa combinaison explosive de puissance et de sang-froid. À chaque récupération de balle, deux options s’offraient à la défense rennaise : reculer… ou faire faute. Souvent, elle a choisi la seconde, impuissante face à un joueur capable de garder le ballon comme un vétéran tout en attaquant l’espace comme un sprinteur.

Dans les tribunes, les commentaires fusaient : « Il a quelque chose de spécial, ce mec ! », lançait un supporter, les yeux brillants. On jurerait entendre, dix ans plus tôt, le même souffle d’excitation qu’à l’époque des premiers pas de Kolo Muani. À Nantes, on ne s’emballe pas souvent. Mais quand on le fait, c’est qu’il se trame quelque chose d’énorme.

La question brûle désormais les lèvres : faut-il le lancer titulaire ? La tentation est grande, tant il semble offrir ce grain de folie que tout entraîneur rêve d’avoir dans sa manche. Benhattab ne se contente pas de participer. Il transforme. Le FC Nantes aimerait ne pas s’emballer. Mais trop tard : toute la Beaujoire est déjà folle de lui.