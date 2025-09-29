LOSC : Terrible coup dur avant le PSG !

Mauvaise nouvelle pour Bruno Genesio et le LOSC. Le technicien lillois va rater le choc face au PSG après son expulsion lors de la rencontre contre Lyon.

LOSC vs OL : Genesio expulsé, coup dur avant le PSG !

Soirée tendue au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC a chuté contre l’Olympique Lyonnais (0-1). Une défaite lourde de conséquences : trois points envolés, un entraîneur expulsé. Bruno Genesio, ancien coach de l’OL, a quitté son banc sous l’emprise de la colère et a été sanctionné.

Tout est parti d’un geste d’énervement : une bouteille frappée après une action manquée. Carton jaune. Puis, nouveau débordement. Carton rouge. Genesio ne conteste pas la sanction mais la défaite lui fait mal. Les Dogues restent sur deux défaites consécutives. Ils ont perdu le derby contre le RC Lens lors de la 5e journée.

Après la rencontre, Olivier Létang fulmine contre l’arbitrage au micro de beIN Sports. Le président lillois soutient Bruno Genesio. « On a un vrai problème de fond avec l’arbitrage en France. Tous les week-ends, il y a des problèmes », a réagi le patron des Dogues. Bruno Gensio ne va certainement pas diriger son équipe lors du choc face au PSG dimanche prochain en clôture de la 7e journée de Ligue 1. La commission de discipline de la LFP va prononcer le verdict ce mercredi.