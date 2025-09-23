LOSC : Olivier Létang agacé, son coup de gueule après Lens

Olivier Létang s’est exprimé sur son départ brusque des tribunes lors de la défaire du LOSC face au RC Lens. Il a pointé du doigt le comportement de son vestiaire.

LOSC : Olivier Létang clame le jeu pour la banderole insultante

Le LOSC a perdu le derby du Nord. Les Lillois ont été corrigés par le RC Lens (3-0) samedi dernier. En plus de cette lourde défaite, un fait inattendu a animé les débats. Le président Olivier Létang a précipitamment quitté le stade Bollaert-Delelis. Laissant derrière lui une vague de spéculations liées à une banderole injurieuse à son encontre.

Mais le dirigeant des Dogues a tenu à clarifier la situation. « Cette banderole fait partie du folklore d’un derby », a dédramatisé Olivier Létang dans un entretien accord à Ici Nord. Le président du LOSC a aussi précisé que « ce n’est pas à cause de cela » qu’il a quitté le stade Bollaert-Delelis avant la fin du derby.

Furieux par l’attitude de ses joueurs

La véritable raison de son départ anticipé ? C’est la prestation décevante de son équipe. « Je n’ai pas aimé le comportement de nos joueurs. Nous n’avons pas disputé un derby. J’étais très agacé par cela », a avoué Olivier Létang. Les mots du président lillois sont forts. Ils témoignent de sa déception face au manque d’engagement de ses hommes face au RC Lens.

Cette défaite met un terme à une série de trois victoires pour l’équipe de Bruno Genesio. Le choc du LOSC et son groupe devront vite relever la tête. Ils n’ont que quelques jours pour se relancer, avant d’entamer leur campagne en Ligue Europa avec la réception du SK Brann jeudi. Ce sera l’occasion de montrer un tout autre visage. Et tenter d’apaiser la frustration de leur président.