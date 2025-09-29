ASSE : Célébration à polémique, Ahile explique son geste

Tanguy Ahile, auteur de l’exclusion de Maxime Bernauer lors du match entre l’ASSE et l’EA Guingamp, est revenu sur sa célébration à polémique. il la justifie !

ASSE-EAG : Bernauer se fait expulser sous l’effet de la frustration

L’ASSE a été surprise par l’EA Guingamp à Geoffroy-Guichard (2-3), samedi, lors de la 8e journée de Ligue 2. Les Verts se sont inclinés devant leur public (plus de 32 000 spectateurs). La rencontre s’est terminée sur une mauvaise note, car Maxime Bernauer a été exclu à la 82e minute, pour conduite violente.

Frustré par le troisième but de l’En Avant, il a carrément tiré Tanguy Ahile par le maillot puis l’a projeté au sol, alors que ce dernier célébrait son but en tendant les bras devant les supporters stéphanois du Kop Nord.

Tanguy Ahile : « Ma célébration ? Ce sont les émotions… »

Revenu sur incident, le buteur de l’EAG explique son geste à polémique. « Ma célébration ? Ce sont les émotions, c’est mon premier but en Ligue 2 », a-t-il confié À la Guingampaise. « J’avais déjà marqué au Stadium de Toulouse, mais c’était en Coupe de France. J’ai eu beaucoup d’émotions et je n’ai même pas calculé en fait. C’est venu directement, à l’instinct. Non, je n’ai aucun regret », a déclaré Tanguy Ahile ensuite.

Entré en jeu à la 78e minute, le milieu défensif guingampais se réjouit d’avoir contribué à la victoire des « Rouge et Noir ». « Ce but récompense tous mes efforts, je pense, donc je suis content. On est venu à Saint-Etienne avec beaucoup de détermination, beaucoup d’envie. Je pense que ça s’est vu sur le terrain et on est récompensés par cette victoire. Je pense que c’est notre match le plus abouti cette saison. Je pense que c’est notre match référence », a-t-il savouré.