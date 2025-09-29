Mercato ASSE : 7,5 M€, une offre pour un attaquant révélée

Révélé à l’ASSE la saison dernière, Djylian N’Guessan a été la cible d’un club de Ligue 1 cet été. Une offre de 7,5 millions d’euros de la part du courtisan est dévoilée.

Mercato : Le Paris FC a proposé 7,5 M€ à l’ASSE pour Djylian N’Guessan

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland a lancé Djylian N’Guessan en Ligue 1 la saison dernière en 2025. Il a fait ses débuts professionnels contre le Stade de Reims, le 4 janvier 2025, à seulement 16 ans et trois mois. Barré par la forte concurrence de Lucas Stassin en pointe de l’attaque, le jeune avant-centre avait finalement été titulaire à seulement 3 reprises en 8 apparitions en championnat.

Lisez aussi : ASSE : 3 failles qui pourraient tout gâcher pour Horneland

À voir

Grosse psychose au Paris SG avant le déplacement à Barcelone

Blessé pendant la préparation estivale, il n’a pas encore joué avec les Verts cette saison en Ligue 2. Néanmoins, il a rejoint l’Équipe de France U20 pour la coupe du monde au Chili. Évoquant le match des Bleuets, ce lundi (22h) contre la sélection de l’Affrique du Sud, L’Équipe révèle une offre de 7,5 millions d’euros du Paris FC pour Djylian N’Guessan pendant le mercato d’été dernier.

Lisez aussi : ASSE : Eirik Horneland justifie ses choix contre l’EA Guingamp

Mais cette proposition a évidemment été repoussée. Selon l’estimation du site internet spécialisé, Transfermarkt, il est évalué à seulement 800 000 €. Néanmoins, son fort potentiel et son jeune âge font de lui un joueur très prometteur. De ce fait, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont sans doute jugé l’offre parisienne insuffisante.

À voir

OM-Ajax : De Zerbi n’est pas seul, du lourd arrive !

Il est important de rappeler que le Paris FC avait également tenté, en vain, de recruter Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Les deux buteurs des Verts avaient été déclarés intransférables par Kilmer Sports Ventures (KSV).