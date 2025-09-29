ASSE : 3 failles qui pourraient tout gâcher pour Horneland

L’ASSE d’Eirik Horneland reste dans le haut du classement de Ligue 2 après sa première défaite contre Guingamp, mais des alertes subsistent. Le technicien norvégien doit garder un œil sur certaines fragilités qui pourraient compromettre l’objectif de retour en Ligue 1.

ASSE : Une perception trompeuse du niveau de l’équipe

Gautier Larsonneur a parfaitement résumé le sentiment après la défaite 2-3 contre Guingamp : « Ce match doit nous rappeler à l’essentiel et à l’humilité ». Les Stéphanois ont certes pris 17 points sur 24, mais les performances récentes montrent des signes de fragilité. Face à Clermont, l’ASSE a dû renverser la vapeur.

Lire aussi : ASSE : Horneland lâche un gros aveu sur son coaching

Contre Amiens, la prestation a été décevante. Même le succès spectaculaire face à Reims n’a pas effacé les buts encaissés. Horneland doit éviter de se laisser griser par un début de saison favorable et rester conscient que la régularité reste à construire.

La gestion délicate des attaquants de Saint-Etienne

L’attaque stéphanoise fait rêver sur le papier : Cardona, Boakye, Stassin, Old, Davitashvili, Duffus et N’Guessan offrent un arsenal impressionnant. Pourtant, Horneland peine à faire tourner son effectif. Les mêmes titulaires ont accumulé la majorité des minutes, tandis que Joshua Duffus, par exemple, n’a joué que 17 minutes ces trois derniers matchs.

À voir

PSG : Le Paris SG en pleine galère pour un attaquant

Lire aussi : ASSE – Guingamp : Larsonneur fracasse les Verts après la défaite

Un déséquilibre dans le temps de jeu pourrait créer des tensions, surtout avec un groupe aussi fourni offensivement. La mission de Horneland sera de maintenir la motivation et l’harmonie du vestiaire tout en donnant sa chance à chacun.

Un effectif encore limité et un mercato clé

Si certains secteurs sont bien fournis, l’ASSE souffre d’un manque de profondeur. Les forfaits de Moueffek, Jaber ou Tardieu ont mis Horneland en difficulté, et le milieu avec Pierre Ekwah réduit ses options. La défense repose sur un trio restreint : Choco Lamba, Mickaël Nadé et Maxime Bernauer, qui pourrait s’épuiser avec l’enchaînement des matchs.

Lire aussi : ASSE : Eirik Horneland justifie ses choix contre l’EA Guingamp

À voir

Mercato OM : Igor Paixão, un gros doute révélé !

Le mercato hivernal s’annonce crucial. Un renfort défensif et un milieu supplémentaire seraient nécessaires pour sécuriser le retour en Ligue 1. Il faudra toutefois recruter sans perturber l’équilibre du vestiaire, sous peine de déstabiliser un groupe déjà performant mais fragile sur certains points.

La saison est encore longue et prometteuse, mais Horneland sait que vigilance et gestion minutieuse seront essentielles si Saint-Étienne veut atteindre son objectif : un retour immédiat dans l’élite du football français.