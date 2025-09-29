OM-Ajax : De Zerbi agacé, son coup de gueule avant le choc !

À la veille du match OM-Ajax, Roberto De Zerbi a haussé le ton en conférence de presse ce lundi. Il a utilisé son temps de parole pour mettre un coup d’arrêt aux critiques concernant Igor Paixão.

Roberto De Zerbi s’agace des critiques visant Igor Paixão

L’ambiance monte autour du choc OM-Ajax en Ligue des champions. Roberto De Zerbi est particulièrement agacé par les critiques contre Igor Paixão, sa recrue la plus chère. L’ailier brésilien peine à justifier les 35 millions d’euros déboursés pour son transfert. Sa blessure n’a pas vraiment facilité son intégration à l’OM.

Et ses deux titularisations consécutives face au PSG et le RC Strasbourg n’ont pas vraiment convaincu. Au point où Igor Paixao est devenu la cible de vives critiques à Marseille. Beaucoup s’interrogent sur le bien-fondé de son recrutement. Mais De Zerbi a volé au secours de son joueur avec fermeté. « Ça fait que deux mois qu’il s’est blessé, il n’est pas dans une condition optimale » a-t-il lancé. L’italien est visiblement excédé par les questions sur sa recrue. « Je n’aime pas trop cette question ».

Le vestiaire de l’OM prend position pour le Brésilien

Roberto De Zerbi a pleinement confiance en Igor Paixão. Ce dernier est doté d’un talent indéniable qu’il a déjà « montré en Ligue des champions » avec son ancien club de Feyenoord. Il n’est pas encore « à 100% » à l’OM pour des raisons logiques liées à sa convalescence. Cette sortie de De Zerbi vise à protéger son joueur avant le match face à l’Ajax.

Le coach italien compte sur son expérience européenne pour faire la différence. Igor Paixão ayant été auteur de 2 buts et 4 passes décisives en C1 la saison dernière L’OM faire donc bloc derrière son attaquant brésilien. « Il a beaucoup de qualités. On est content de l’avoir avec nous », a ajouté son coéquipier Matt O’Riley. Igor Paixao peut donc compter sur le soutien de son entraîneur et du vestiaire.