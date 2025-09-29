OM-Ajax : De Zerbi prépare une révolution, la compo remaniée

Pour le match OM-Ajax en Ligue des champions, Roberto De Zerbi prévoit d’orchestrer une rotation significative. Plusieurs changements sont attendus dans son onze de départ.

OM : Roberto De Zerbi prévoit des changements contre l’Ajax

L’Olympique de Marseille a fait le plein de confiance grâce à sa victoire arrachée à Strasbourg (2-1). Ce succès a validé la stratégie de gestion de Roberto De Zerbi. Du coup, le technicien italien ambitionne d’aligner une équipe fraîche pour le match de ce mardi face à l’Ajax Amsterdam. Cette rotation est une réponse à l’état de forme de ses joueurs et aux exigences tactiques du moment.

L’entraîneur de l’OM prévoit donc d’aligner plusieurs cadres qui avaient été ménagés en Alsace. L’Équipe rapporte en effet que Benjamin Pavard, Emerson Palmieri et Mason Greenwood reprendront leur statut de titulaire en vue d’apporter plus de solidité face aux Néerlandais. L’attaque sera aussi modifiée. Pierre-Emerick Aubameyang devrait faire son retour en pointe, au détriment d’Amine Gouiri.

Pavard et Emerson de retour en défense

Le Gabonais est entré en jeu contre le RC Strasbourg et a inscrit le but de l’égalisation. Rappelant son efficacité devant les cages adverses. Son expérience européenne sera un grand atout pour l’OM. Sachant qu’il a déjà été le cauchemar pour l’Ajax par le passé, avec un doublé et un triplé en Ligue Europa 2023-2024.

A noter que Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe quasi au complet. Excepté que Hamed Traoré Junior et Geoffrey Kondogbia qui sont blessés. L’entraîneur de l’OM devrait donc composer une défense à quatre, composée de Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri devant l’inamovible Geronimo Rulli.

Au milieu, un choix se fera entre Matt O’Riley et Angel Gomes aux côtés d’Hojbjerg. Timothy Weah, Mason Greenwood et Igor Paixao devraient soutenir Aubameyang en attaquant.

La composition probable de l’Olympique de Marseille :

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

Milieux de terrain : Gomes, Hojbjerg et Weah

Attaquants : Greenwood, Paixao et Aubameyang