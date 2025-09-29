OM-Ajax : De Zerbi n’est pas seul, du lourd arrive !

Pour le match de ce mardi entre l’OM et l’Ajax Amsterdam, Roberto De Zerbi sait qu’il peut compter sur un atout majeur. Plus de 65 000 supporters se mobilisent pour ce choc en Ligue des champions.

OM : De Zerbi peut compter sur une forte mobilisation face à l’Ajax

Le stade Vélodrome va vibrer ce mardi soir au rythme de la Ligue des champions : l’Olympique de Marseille accueille l’Ajax Amsterdam. L’ambiance pour ce duel promet d’être bouillonnante. Car selon La Provence, plus de 65 000 supporters sont prêts à accueillir la « douce mélodie » de la compétition européenne avec une joie dans l’enceinte. Ce retour en C1, après près de trois ans d’absence, enflammé les fans.

Cette mobilisation massive sera un atout majeur pour Roberto De Zerbi et ses joueurs. Comme l’a exprimé le supporter Antoine, ces matchs devant « les yeux du monde entier » sont ce que le club « mérite de jouer ». Il confirme ainsi l’importance de pousser leur équipe favorite vers la victoire. Le public du Vélodrome est reconnu pour transcender l’équipe, quelle que soit l’adversaire.

Un Vélodrome entièrement acquis à sa cause

De plus, l’OM bénéficiera d’un soutien total et exclusif face à l’Ajax Amsterdam. Le ministre de l’Intérieur a publié un arrêté interdisant tout déplacement, individuel ou collectif, des supporters néerlandais dans la cité phocéenne. Cette mesure vise à garantir la sécurité mais assure également que l’ambiance sera entièrement acquise à la cause olympienne.

C’est donc dans un véritable chaudron que Mason Greenwood et ses coéquipiers tenteront de battre l’Ajax. Ce soutien inconditionnel sera une arme supplémentaire pour le collectif. Il incarne l’esprit combatif que les supporters veulent voir sur le terrain, surtout en Ligue des champions. Cela ne fera que renforcer cette communion, promettant une soirée mémorable à Marseille.

Une victoire est impérative pour permettre aux Olympiens de se relancer sur la scène européenne. Cela permettrait aussi de vite oublier la défaite subie face au Real Madrid (2-1) lors de la première journée. De Zerbi et ses hommes sont déterminés à s’imposer à domicile.