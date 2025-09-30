Mercato OM : Un crack de 18 ans croule sous les offres !

Un joyau de l’OM pourrait partir sans avoir brillé au Vélodrome avec l’équipe première. Certains clubs européens sont prêts à frapper lors du prochain mercato hivernal.

Mercato OM : Des offres arrivent pour une pépite de 18 ans !

Les dirigeants de l’OM ont pourtant annoncé miser sur les jeunes du club cette saison. L’un d’eux attire déjà les regards. Il progresse vite. Très vite. Et les recruteurs européens n’attendent pas qu’il s’impose en Ligue 1 pour frapper à la porte. Des offres vont bientôt arriver.

La Youth League a révélé une pépite de l’OM. À Madrid, il y a deux semaines, Marseille perd 3-2 contre le Real, mais un nom attire les recruteurs. Tadjidine Mmadi, 18 ans, milieu offensif. Deux buts inscrits lors de ce choc en Espagne. De quoi secouer les tribunes et marquer les carnets des recruteurs. Jamais encore apparu chez les pros, mais déjà sous contrat. L’OM l’a blindé jusqu’en 2028.

Le joueur, né en 2007, est aujourd’hui en Amérique du Sud pour le Mondial U20 avec la France. Son ambition est de gratter du temps de jeu avec l’équipe première dès son retour. Mais voilà. Les appels viennent d’ailleurs. Certains clubs se seraient déjà renseignés sur la situation du jeune crack, selon les informations de Foot Mercato. Les offres pourraient suivre très vite. Le président de l’OM, Pablo Longoria le sait : un tel profil attire. Et si Marseille rêve de l’intégrer au futur projet, l’appât d’un gros club européen pourrait tout balayer. Danger imminent.