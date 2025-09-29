Mercato OM : Arrivée imminente d’un grand nom à Marseille

La direction de l’OM est proche de signer un grand nom pour sa section féminine. Sans poste depuis départ de l’équipe de France, Corinne Diacre est attendue à la tête des Marseillaises.

Mercato OM : Corinne Diacre va prendre la tête des Marseillaises

Un grand nom s’apprête à débarquer à l’OM. Il est question de Corinne Diacre. L’ancienne sélectionneure de l’équipe de France féminine va retrouver les terrains de la D1 féminine. Tout indique qu’elle prendra les rênes de l’Olympique de Marseille. A moins d’une volte-face de dernière minute. Corinne Diacre est libre depuis son départ des Bleues en mars 2023.

Elle avait déjà exprimé son souhait de retrouver un banc rapidement. Cela a alors alerté des prétendants. Et même si son nom circulait un temps du côté du PSG, elle devrait finalement poser ses valises en Provence. RMC Sport le confirme, la direction de l’OM a fait de Corinne Diacre sa priorité et les discussions ont été concluantes.

En mission pour relancer la section féminine

Son arrivée s’inscrit dans un projet ambitieux pour les Marseillaises. L’équipe n’a toujours pas remporté le moindre match cette saison en D1. La venue d’une personnalité forte et reconnue devrait insuffler une nouvelle dynamique. La mission de Diacre est donc claire : relancer l’OM et concrétiser les ambitions du club.

🚨 Corinne Diacre (ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine) va devenir la nouvelle coach des Marseillaises ! 🩵🤍



( @RMCsport ) pic.twitter.com/JpF6YkuNFo — MORDU2LOM (@Mordu2OM) September 29, 2025

Son contrat à Marseille n’a pas été encore signé. Mais sa venue semble en très bonne voie. Ce choix marque en tout cas une volonté de l’OM de s’appuyer sur une figure de poids pour structurer et faire progresser son équipe féminine. Elle viendra succéder à Dalin Anrifani qui assure l’intérim à ce poste. L’ancienne internationale est donc proche de faire son retour sur les bancs de la première division.