Mercato OL : Accord conclu pour Stroeykens ?

L’OL veut griller l’OM pour Mario Stroeykens. Ces deux formations de Ligue 1 se positionnent pour recruter la pépite belge.

Mercato : Stroeykens : la pépite qui divise l’OL et l’OM

L’OM et l’OL se bousculent pour s’arracher un super crack. Depuis plusieurs mois, les dirigeants de l’Olympique de Marseille observent Mario Stroeykens, jeune talent belge de 21 ans. Le club marseillais pourrait enfin tenter le coup cet hiver, d’autant que l’intérêt pour le joueur ne cesse de grandir. Mais l’OL, en quête de bons renforts à moindre coût, se serait glissé dans la course. Une lutte est annoncée entre deux rivaux historiques.

Lire aussi : INFO OL : Un renfort inattendu signe à l’Olympique Lyonnais

Selon le média belge Walfoot, Marseille fait des yeux doux à Stroeykens depuis longtemps. Son contrat avec Anderlecht expire en juin. Une situation idéale pour négocier. Mais le problème est que Lyon pense exactement la même chose. Avec des finances limitées, les Gones cherchent des joueurs libres. Stroeykens apparaît comme une cible parfaite, peut-être même gratuite si aucune prolongation n’intervient.

À voir

Mercato OM : Un crack de 18 ans croule sous les offres !

Lire aussi : Mercato OL : 42M€ sur la table, surprise totale à Lyon

Anderlecht, de son côté, n’a pas renoncé. Le club espère prolonger son joueur, mais aucun accord n’a encore vu le jour. L’international espoir belge pourrait vouloir partir. Les deux clubs français resteront donc en alerte. Évalué à 12 millions d’euros sur Transfermarkt, Stroeykens attire aussi d’autres prétendants européens. Walfoot parle de clubs de renom déjà intéressés.