Mercato OL : Lyon harcelé pour l’un de ses attaquants

Au bout d’une demi-saison à l’OL, une recrue estivale du club est déjà très sollicitée. Son agent lâche une annonce sur son avenir à Lyon.

OL : L’agent de Pavel Sulc confirme des sollicitations à l’étranger

Recruté par l’OL au FC Viktoria Plzen en République Tchèque, pendant le mercato d’été 2025, Pavel Sulc s’est imposé rapidement dans l’équipe de Paulo Fonseca. Grâce à sa polyvalence, il est préféré à Martin Satriano en pointe de l’attaque. Et il n’a pas déçu les attentes de l’entraîneur des Gones.

Le milieu offensif est auteur de 11 buts et 5 passes décisives, en 23 matchs disputés, toutes compétitions confondues, sous le maillot lyonnais. Grâce à ces statistiques remarquables, il a largement contribué aux performances de l’Olympique Lyonnais en coupe d’Europe et en championnat. En effet, Lyon est premier de la phase de Ligue en Europa League et 5e en Ligue 1, à 2 points du podium.

Fort de ses performances, Pavel Sulc a également attiré l’attention des recruteurs sur lui. Plusieurs en Europe se sont positionnés pour tenter de le recruter. Son agent confirme l’intérêt qu’il suscite déjà. « J’ai certes des sollicitations de grands clubs », a-t-il confié dans le podcast LiveSport.

Toutefois, Andy Bara ne semble pas enclin au départ de son poulain, après seulement cinq mois à l’OL. « Aujourd’hui, Pavel Sulc est un joueur important pour Lyon, il est titulaire et je ne vois aucune raison pour que cela change. Je n’ai même pas posé la question à Lyon, car je sais qu’ils ne veulent pas le vendre pour l’instant », a-t-il coupé court.

Pour rappel, l’International tchèque (18 sélections, 4 buts) s’est engagé avec le club rhodanien jusqu’en juin 2029. Son transfert a été conclu à 7,5 millions d’euros hors bonus. Selon le site internet spécialisé, Transfermarkt, sa valeur actuelle est de 12 millions d’euros.

