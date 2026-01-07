Panique à l’OM : Le départ de Roberto De Zerbi annoncé !

C’est un vent d’inquiétude qui souffle à l’OM. La presse anglaise annonce le futur départ d’un Roberto De Zerbi de plus en plus critiqué.

Mercato OM : De Zerbi aurait prévu de s’en aller au terme de la saison

La défaite face au FC Nantes (2-0) a déjà déclenché une vague de contestations à Marseille. L’entraîneur de l’OM est notamment visé. Roberto De Zerbi est accusé d’être un « coach moyen », produisant des résultats en inadéquation avec les investissements réalisés.

Il se retrouve sous une forte pression avant le Trophée des champions face au PSG. Une victoire contre le rival parisien ce jeudi soir lui offrirait un peu de répit. Mais un nouveau faux-pas risque de lui coûter cher. C’est dans cette ambiance tendue que la presse britannique lâche une bombe.

Team Talk indique le technicien italien aurait prévu de quitter le navire OM au terme de la saison en cours. L’attrait de la Premier League serait le principal moteur de cette prise de décision inattendue. Car l’homme de 46 ans ne serait pas insensible aux sirènes de Manchester United.

Un fort désir de rejoindre Manchester United

Les Red Devils sont actuellement à la recherche d’un entraîneur confirmé afin de succéder Ruben Amorim. Plusieurs pistes, comme un retour d’Ole-Gunnar Solskjaer, sont étudiées. Le profil de De Zerbi est aussi très prisé à Manchester United. Les Mancuniens avaient déjà tenté de le recruter lors de son départ de Brighton.

Cette tentative manquée n’a visiblement pas stoppé les ardeurs des dirigeants britanniques. Ceux-ci seraient déjà informés des velléités de départ de De Zerbi. Ses intentions contrastent pour le moment avec son discours officiel. Car l’Italien a affirmé à maintes reprises son désir de s’inscrire dans la durée à l’OM. Il faudra donc être prudent avec ces informations.

