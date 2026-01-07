INFO Mercato : OM proche de signer un crack brésilien !

L’OM compte renforcer son attaque lors de ce mercato. Les Phocéens ont même formulé une offre inattendue pour faire venir Artur, attaquant du Botafogo.

L’Olympique de Marseille a une ambition claire sur ce mercato : densifier son secteur offensif. Le recrutement d’un meneur de jeu reste sa priorité absolue. La direction de l’OM s’active également en coulisse pour dénicher un ailier percutant. L’objectif ici est de trouver une doublure fiable à Mason Greenwood.

L’attaquant anglais brille sous le maillot phocéen. Mais il ne peut porter à lui seul l’OM durant toute la saison. Ses irrégularités observées ces dernières semaines, notamment face au FC Nantes (0-2), le prouvent. Ces arguments poussent Marseille à rechercher un nouvel ailier en vue de tenir la distance en championnat.

Et la cible idéale pour ce poste mènerait à Artur du Botafogo. Comme le révèle le journaliste Pedro Almeida, la direction de l’OM est passée à l’action pour l’ailier droit brésilien. Elle a transmis une offre de prêt assortie d’une option d’achat de 8 millions d’euros. Cette proposition sera-t-elle fructueuse ? Les négociations vont bon train entre les deux écuries.

OM send an official bid to Botafogo to sign Artur, 6-months loan with buy obligation around €8m. #OM — Pedro Almeida (@pedrogva6) January 7, 2026

Les négociations avancent

L’OM et Botafogo entretiennent de bonnes depuis le transfert passé de Luis Henrique. Cela favorise le bon déroulement des échanges. On note qu’Artur sort d’un exercice 2025 correct. Il affiche un bilan comptable de 12 réalisations et 10 passes décisives en 67 rencontres.

Sa capacité d’élimination et sa polyvalence en font de lui une cible de choix pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM compte apporter plus de profondeur et de dynamisme à son effectif.

