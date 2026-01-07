Mercato PSG : Ça bouge pour Barcola, une offre XXL arrive

Des départs se profilent au PSG. Et l’un d’entre eux pourrait en surprendre plus d’un. L’attaquant Bradley Barcola s’apprête à recevoir une offre alléchante.

Mercato : Bradley Barcola, son avenir au PSG bascule

Quand sonne l’heure du mercato, les regards se tournent souvent vers le Paris Saint-Germain. Sauf que le club de la capitale n’a pas prévu de bouleversement majeur cet hiver. Luis Enrique et ses dirigeants misent sur la stabilité du collectif. L’été prochain sera sans doute différent, où plusieurs joueurs du PSG risquent de mettre le voile.

Lire aussi : Mercato PSG : Bradley Barcola résolu à quitter le Paris SG ?

À voir

Panique à l’OM : Le départ de Roberto De Zerbi annoncé !

Bradley Barcola fait notamment partie de cette liste. L’attaquant français a perdu son statut de titulaire indiscutable au PSG. Et même s’il en est déjà 22 rencontres disputées cette saison, l’ailier polyvalent peine à retrouver son meilleur niveau. Au point où l’idée de le voir s’en aller commence à faire son chemin à Paris.

100 millions d’euros pour son transfert

La situation de Bradley Barcola a rapidement alerté des cadors de Premier League. Fichajes l’assure, Liverpool serait prêt à mettre 100 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant du PSG. Les Reds voient en lui une solution crédible pour compenser le futur départ de Mohamed Salah. Cette proposition, si elle venait à se confirmer, sera difficile à refuser pour le Paris SG.

La source ajoute que ce challenge anglais ne laisse pas indifférent le joueur de 23 ans. Ce dernier est en quête de garanties sur son temps de jeu. Il doit impérativement retrouver de la régularité en vue d’assurer sa place au Mondial 2026 avec l’équipe de France. La tentation d’un transfert record à Anfield pourrait donc peser dans sa prise de décision.

Lire la suite sur Bradley Barcola :

Mercato PSG : Une nouvelle offre XXL tombe pour Bradley Barcola !

Mercato : Le PSG répond à Man United pour Bradley Barcola !

À voir

Mercato OL : Lyon harcelé pour l’un de ses attaquants

PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Bradley Barcola !