Mercato PSG : Grande annonce avant le Trophée des champions

Quelques heures avant le Trophée des champions face à l’OM, le PSG est secoué par une grosse propagande sur Luis Enrique. Mais Luis Campos a vite rassuré tout le monde.

Mercato : Luis Campos rassure pour l’avenir de Luis Enrique au PSG

C’est quasiment une coutume ! Avant chaque grand rendez-vous, le Paris Saint-Germain fait l’objet de rumeurs grotesques. Et le Trophée des champions face à l’OM n’a pas dérogé à cette pratique. Arrivé mardi soir au Koweït en vue de disputer ce Classico, le PSG a fait face à une propagande concernant son entraîneur.

Divers médias expliquaient que Luis Enrique avait décliné une offre de prolongation à Paris. Le technicien italien souhaiterait plutôt quitter le club de la capitale en vue de relever un nouveau défi ailleurs. Cette information a rapidement embrassé la toile, surtout que Manchester United et Liverpool sont actuellement en quête d’un entraîneur expérimenté.

Mais Luis Campos n’a pas tardé à réagir pour protéger la sérénité du groupe. Le directeur sportif du PSG, contacté par Canal+, a fermement démenti ces allégations, les qualifiant de « 100 % fake news ». Il a rappelé l’engagement total de son entraîneur espagnol,

Un important défi à relever pour le Paris SG

On le sait très bien, Luis Enrique ne restera pas éternellement au PSG. Mais son départ n’est pas prévu de sitôt. Le technicien asturien compte même faire taire les spéculations dès jeudi soir. Lui et ses joueurs sont déterminés à vaincre l’OM pour soulever un nouveau trophée. Cela confirmerait une nouvelle fois la suprématie du Paris SG sur le football français.

