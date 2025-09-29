Mercato OL : Lyon s’active pour un prodige belge

L’OL s’est mis sur les rangs pour tenter de recruter un joueur offensif polyvalent, dont le contrat en Belgique prend fin en juin 2026.

Mercato : Surveillé par la DNCG, l’OL se contente de Satriano et Ghezzal

Depuis que le mercato estival est refermé, l’OL, à l’instar des grands clubs, prépare le prochain mercato d’hiver, voire celui de l’été 2026. Cet été, le club rhodanien n’a pas pu recruter le grand attaquant recherché pour remplacer Alexandre Lacazette (parti libre) et Georges Mikautadze (transféré à Villarreal).

Surveillé par la DNCG, Lyon s’est fait prêter les services de Martin Satriano, par le RC Lens le dernier jour du mercato. L’avant-centre italo-uruguayen sortait d’une saison quasi-blanche avec les Sang et Or, en raison d’une rupture du ligament croisé. Le club rhodanien a également enrôlé Rachid Ghezzal (33 ans), gratuitement.

Mercato : L’OL veut doubler l’OM pour Stroeykens

Cependant, l’Olympique Lyonnais envisage d’investir pour se renforcer convenablement lors des prochaines fenêtres. Il se serait déjà positionné pour Mario Stroeykens, à en croire Flash Mercato. Le milieu offensif du RSC Anderlecht est évalué par Transfermarkt à 12 millions d’euros, un montant sur lequel la Direction de Lyon ne peut évidemment pas s’aligner.

Toutefois, elle espère récupérer l’international Espoirs belge librement à la fin de son contrat. Pour ce faire, l’OL doit se montrer convainquant, car la concurrence est déjà en place. En Ligue 1, l’OM et le LOSC sont aussi intéressés par le profil du joueur prometteur de 21 ans. De plus, Anderlecht tente de prolonger le contrat de la pépite, afin d’éviter de la voir partir sans indemnité de transfert.