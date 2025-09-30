INFO OL : Un renfort inattendu signe à l’Olympique Lyonnais

Co-leader au championnat de Ligue 1 avec le PSG, l’OL réalise un excellent début de saison 2025-2026. Si bien que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais récompensent déjà les meilleurs éléments de Paulo Fonseca.

Mercato OL : Un crack prolonge à l’Olympique Lyonnais

À l’Olympique Lyonnais, il n’y a pas que Khalis Merah qui crève l’écran en ce début de saison. Avec un temps de jeu inférieur, Mathys de Carvalho est également entré dans les rotations de Paulo Fonsea,, l’entraîneur lyonnais. Ce lundi, l’OL a donc décidé de le récompenser son milieu de terrain de 20 ans en lui faisant signer un nouveau.

Après la signature de son premier contrat professionnel en juillet dernier, Mathys de Carvalho s’est à nouveau engagé pour deux années supplémentaires. Le pur produit de l’Olympique Lyonnais Gones, encensé pour sa performance à Utrecht (1-0) en Ligue Europa jeudi dernier, est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2028.

Mathys de Carvalho prolonge jusqu'en 2028 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) September 29, 2025

« Âge de 20 ans, le milieu de terrain formé à l’OL a connu sa première titularisation la semaine dernière face à Utrecht en Europa League et compte déjà deux apparitions en L1. Issu de l’école de foot lyonnaise, qu’il a rejoint à ses débuts à l’âge de 5 ans et demi, Mathys De Carvalho est désormais lié à l’OL jusqu’au 30 juin 2028, prouvant ainsi la volonté du club d’accompagner ses jeunes joueurs jusqu’au plus haut niveau », écrit l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.

Révélation de ce début de saison, Mathys De Carvalho va ainsi poursuivre son aventure à Lyon. Après sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais la semaine dernière en Ligue Europa face à Utrecht (0-1), le jeune homme a tout simplement marqué de sacrés points aux yeux de son entraîneur.

« Je n’aime pas beaucoup parler des individualités, mais je veux dire que le jeune Mathys De Carvalho, qui jouait son premier match comme titulaire, ici en Coupe d’Europe, a été le meilleur joueur de notre équipe. Il a été incroyable », avait notamment commenté Paulo Fonseca.