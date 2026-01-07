ASSE : Un retour salvateur est imminent, Horneland respire

L’ASSE devrait récupérer quelques joueurs, dont un précieux défenseur, pour le prochain match de Ligue 2. Son retour ferait un grand bien à l’équipe d’Eirik Horneland.

ASSE : Chico Lamba tout proche de son grand retour en Ligue 2

L’ASSE est revenue de la trêve hivernale avec plusieurs joueurs indisponibles. Il était au nombre de six absents lors du match contre le Mans FC (0-0), samedi. Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Joshua Duffus, Augustine Boakye, Mahmoud Jaber et Lassana Traoré étaient absents du groupe. Les uns sont à l’infirmerie, tandis que les autres sont en réathlétisation.

Quant à Chico Lamba, il était dans le groupe de 18 joueurs retenus par Eirik Horneland, mais il était resté sur le banc de touche. C’était d’ailleurs sa première apparition depuis sa blessure musculaire, contractée le 4 octobre 2025.

Cependant, le défenseur central a rejoué, dimanche, avec la Réserve de Saint-Etienne en amical, face au Puy-en-Velay. Il s’est bien remis en jambe avant son grand retour en Ligue 2.

Horneland attend impatiemment le retour des blessés

Ce week-end étant consacré aux 16es de finale de la coupe de France, les Verts reprendront la compétition le samedi 17 janvier, face à Clermont Foot, lors de la 19e journée du championnat. Chico Lamba et les autres blessés devraient mettre ces deux semaines à profit pour retrouver des sensations à l’entraînement.

En tout cas, leur entraîneur espère vivement leur retour, afin de se relancer dans la course vers la Ligue 1. « Maintenant, il s’agit de faire rentrer les blessés dans l’effectif avant ces 16 derniers matchs de championnat », a-t-il déclaré, après le match nul concédé par l’ASSE au Mans.

Saint-Etienne avec Lamba : 20 points, 6 victoires, 1 défaite et 4 clean sheet

Les retours en défense, notamment celui de Chico Lamba, seraient une bouffé d’oxygène pour Eirik Horneland. L’imposant arrière (1,90 m) était la tour de contrôle de la défense stéphanoise en début de saison. Sa solidité, son sens de l’anticipation et sa complémentarité avec Mickael Nadé dans l’axe, avaient valu des points précieux aux Verts, lors des 9 premières journées de Ligue 2.

Selon les statistiques actuelles, l’ASSE a pris 20 points lors des 9 matchs disputés par le défenseur Portugais, soit 6 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite. Avec lui, c’est seulement 9 buts encaissés et 4 clean sheet réussis.

Sans Lamba : 4 défaites, 15 buts concédés et seulement 11 points sur 27 possible

Depuis la blessure et l’absence de Chico Lamba, l’équipe Stéphanoise est en chute libre. Elle a concédé 4 défaites, 2 nuls et 15 buts lors des 9 journées suivantes, soit seulement 11 points pris sur 27 possible et 2 clean sheet réalisés.

Avec le défenseur recruté au FC Arouca (Portugal), Saint-Etienne a pris 2,2 points en moyenne par match, mais sans lui, c’est 1,2 but en moyenne par journée. Comme quoi, son retour sera salvateur pour les Verts, éjectés du podium de la Ligue 2 à l’issue de la 18e journée.

Au regard de ces statistiques, il est évident que Chico Lamba apportera de la stabilité, la sérénité et de la confiance dans la défense de l’ASSE.

