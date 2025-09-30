AS Monaco : Une terrible nouvelle tombe avant Man City !

Mauvaise nouvelle pour l’AS Monaco avant la réception de Manchester City en Ligue des Champions. Le technicien de l’ASM, Adi Hütter perd un cadre en défense.

AS Monaco : Coup dur confirmé avant Man City !

L’AS Monaco fait face à un nouveau coup dur. À deux jours du choc contre Manchester City pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’équipe perd une pièce essentielle de sa défense. Le rendez-vous est fixé ce mercredi soir au stade Louis-II. Pourtant, Christian Mawissa, attendu titulaire, ne sera pas de la partie.

Le jeune défenseur de 20 ans a terminé le match contre le FC Lorient, perdu 1-3. Mais les ischio-jambiers ont lâché. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Plusieurs semaines d’arrêt pour le joueur. L’Equipe évoque une absence estimée à quatre semaines. Une longue coupure pour un joueur qui venait déjà de manquer la réception de Metz, victoire 5-2, à cause d’une alerte au même endroit. Cette rechute inquiète le staff monégasque.

Sans lui, la tâche se complique. Manchester City débarque avec sa puissance offensive, et Monaco devra composer avec une défense réorganisée. Le tacticien monégasque, Adi Hütter, privé d’options, cherche des solutions rapides. Le coach a décidé d’agir. Il a fait rappeler Bradel Kiwa, retenu jusqu’ici au Chili avec l’équipe de France U20 pour la Coupe du monde.