AS Monaco : Adi Hütter sans son maître à jouer à Lorient !

Ce samedi après-midi, à 17 heures, l’AS Monaco sera au Stade du Moustoir pour y affronter le FC Lorient dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Adi Hütter, l’entraîneur monégasque, ne pourra pas compter sur la présence de son maître à jouer.

AS Monaco : Maghnes Akliouche absent du groupe contre Lorient

Le FC Lorient accueille l’AS Monaco ce samedi au stade du Moustoir dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Entre l’AS Monaco, deuxième de la Ligue 1 avec l’une des deux meilleures attaques, et le FC Lorient, 17e et avant-dernier du championnat avec l’une des deux plus mauvaises défenses, l’opposition apparaît déséquilibrée.

Lisez aussi : Le transfert de Maghnes Akliouche au PSG déjà programmé ?

À voir

L’OM a trouvé le successeur de Guardiola, l’annonce tombe !

Il reste que les Merlus ont créé la surprise la semaine passée en écrasant le Stade Rennais (4-0), à domicile, dans un match totalement fou avec deux expulsions du côté rennais. Adi Hütter, le coach monégasque, se méfie donc de l’équipe lorientaise, surtout qu’il ne pourra pas compter sur tout son monde demain après-midi.

En effet, lorsqu’il s’est présenté devant la presse, jeudi en début d’après-midi, le technicien autrichien a cité quatre absents attendus pour le déplacement à Lorient. Sans surprise, Lukas Hradecky, Denis Zakaria, Alexandre Golovine, Aladji Bamba et Paul Pogba sont indisponibles. Mais la liste des forfaits s’est allongée ce vendredi.

Un temps incertain, Maghnes Akliouche ne s’est pas remis à temps d’un virus et restera donc en Principauté. Le milieu offensif de 23 ans n’est pas le seul à devoir passer son tour au dernier moment, puisque Lamine Camara n’est pas non plus en mesure de tenir sa place face au FC Lorient. L’international sénégalais de 21 ans serait victime d’une entorse d’une cheville.

À voir

ASSE Mercato : Un milieu lâche des indices sur son avenir

Lisez aussi : Mercato PSG : Campos fait un clin d’oeil à Maghnes Akliouche

Si l’on ignore encore la gravité de sa blessure, sa présence au Louis-II mercredi pour la réception de Manchester City en Ligue des Champions paraît également compromise. Son absence réduit encore le champ des possibles au milieu de terrain pour Adi Hütter, qui dispose désormais de Mamadou Coulibaly, de Jordan Teze et du jeune Pape Cabral (18 ans) comme rares solutions dans l’entrejeu.

Le groupe de l’AS Monaco

Gardiens : Köhn, Lienard

Défenseurs : Dier, Henrique, Kehrer, Mawissa, Ouattara, Salisu, Teze, Vanderson

À voir

Mercato PSG : Un super crack se rapproche du Real !

Milieux : Cabral, Coulibaly, Diatta, Idumbo, Minamino

Attaquants : Balogun, Biereth, Fati, Brunner, Ilenikhena.