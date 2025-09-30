PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Désiré Doué !

Une décision est prise concernant Désiré Doué. Le jeune crack du PSG va se reposer pendant le prochain rassemblement international.

PSG : Désiré Doué reste à Paris

Désiré Doué doit encore patienter avant de faire son retour à la compétition. Le jeune crack du PSG a contracté une blessure lors du dernier rassemblement international et n’est pas complètement en forme. Selon les informations de RMC Sport, il ne sera pas retenu pour la prochaine trêve internationale. Didier Deschamps envisagerait de le laisser à Paris.

Lire aussi : Mercato : Le PSG déchire une offre de 120 M€ !

Cette décision viserait à protéger le joueur. Après une longue période d’indisponibilité, le corps de Doué reste fragile. Le laisser au club permettrait un suivi médical rapproché et un retour progressif à l’entraînement. Les soigneurs du PSG pourraient ajuster son programme, travailler sa récupération musculaire et réduire tout risque de rechute.

À voir

AS Monaco : Une terrible nouvelle tombe avant Man City !

Lire aussi : PSG : Al-Khelaïfi prend une décision radicale pour Dembélé

Pour Doué, cette décision pourrait être bénéfique. Il gagnerait du temps pour se préparer physiquement et mentalement avant de rejouer avec le PSG et, plus tard, avec l’Équipe de France. La trêve internationale offre un moment idéal pour peaufiner son retour. Le PSG, conscient de l’importance du joueur, privilégie sa santé à une présence immédiate en sélection. Désiré Doué pourrait ainsi revenir plus fort, prêt à enchaîner les matches et retrouver sa place parmi les titulaires parisiens et internationaux.