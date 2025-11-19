OM : De Zerbi inquiet, Nayef Aguerd prend une forte décision

Avant le choc OGC Nice-Nice, Roberto De Zerbi fait face à un inquiétude en défense. Nayef Aguerd a pris une forte décision en vue de participer à la prochaine CAN au Maroc.

OM : Nayef Aguerd écarte l’opération, priorité à la CAN

L’Olympique de Marseille aborde la fin de l’année 2025 avec de sérieuses incertitudes. Roberto De Zerbi est confronté à plusieurs blessures en défense. Il devra notamment affronter ce vendredi l’OGC Nice sans Amir Murillo. Le latéral droit panaméen souffre d’une blessure à la cuisse, contractée en sélection.

L’autre absence concerne Nayef Aguerd. L’international marocain est victime d’une pubalgie tenace. Au point où il a écourté son séjour en sélection pour rentrer à Marseille. Le défenseur central a commencé ses soins intensifs. Et si une intervention chirurgicale était envisagée, le joueur et l’OM ont déjà tranché. Ils ont écarté cette option, indique L’Equipe.

À voir

INFO Mercato OM : Benatia approche un milieu de la Lazio

Lire aussi : Alerte rouge à l’OM : Opération en vue pour Nayef Aguerd ?

Les échéances à venir sont trop importantes pour Nayef Aguerd, surtout la prochaine CAN à domicile qui débute le 21 décembre 2025. Le Marocain va donc privilégier le repos et un « programme de soins sur mesure » pour éviter toute aggravation. Ce protocole devrait lui permettre de récupérer suffisamment pour participer à quelques matchs clés sans prendre de risques majeurs.

De Zerbi contraint revoir sa stratégie défensive

L’absence de Nayef Aguerd arrive au mauvais moment pour De Zerbi. L’entraîneur de l’OM devra revoir ses plans pour le match de vendredi à Nice avant un défi décisif sur la scène européenne. L’Olympique de Marseille jouera sa qualification en Ligue des Champions mardi face à Newcastle.

De Zerbi devra certainement composer sans son roc défensif pour ce choc européen. Tandis que le sélectionneur marocain Walid Regragui croise les doigts pour récupérer son leader défensif avant la CAN qui débute dans quelques semaines.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

OM : Un scandale autour du départ de Ravanelli dévoilé !

À voir

Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Arthur ?

Mercato OM : Une course folle s’engage pour un latéral rêvé

OM : Les dessous brûlants du divorce avec Ravanelli