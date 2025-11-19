Mercato FC Nantes : Kita vise un international néerlandais

La direction du FC Nantes dégote un milieu de terrain aux Pays-Bas pour le prochain mercato hivernal. De nombreux cadors européens sont sur le coup.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne Quinten Timber

Les dirigeants du FC Nantes gardent un œil sur Quinten Timber, un milieu néerlandais bientôt libre. L’information circule doucement dans les couloirs de la Beaujoire. Nantes suit le dossier de près. Timber, 24 ans, évolue au Feyenoord. Milieu puissant, efficace, il refuse de prolonger à Rotterdam. Le joueur envisage de changer de club. Ainsi donc, dès le 1er janvier, les Canaris peuvent formuler une offre.

Le tacticien du FCN, Luis Castro réclame du renfort pour rafler des points pendant la seconde partie de la saison. Le patron des Jaunes et verts, Waldemar Kita veut saisir l’opportunité. Le timing paraît idéal. Le contrat du jeune crack néerlandais expire en juin prochain. Son club va vouloir le laisser partir cet hiver pour toucher un joli chèque plutôt qu’un départ libre à la fin de la saison.

Mais les pensionnaires de la Beaujoire vont faire face à une rude concurrence. Du beau monde tourne autour de Quinten Timber. On parle de l’intérêt de Dortmund, de Manchester United, du Fenerbahçe. On cite aussi Liverpool, Arsenal, Naples. Et même le Real Madrid, selon Fichajes. Autant dire que la bataille s’annonce féroce. Cette saison, Timber affiche deux buts et une passe décisive en quatorze matches.

