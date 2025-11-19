Mercato ASSE : Les premières tendances pour l’hiver connues

À l’approche du mercato hivernal, les premières tendances à l’ASSE sont évoquées. Quelques départs sont programmés, ainsi que deux probables arrivées au maximum.

Mercato : Maçon et Batubinsika sur le départ

L’ASSE va poursuivre son dégraissage pendant le mercato d’hiver. Restés au club faute de preneur, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont sur le départ. Eirik Horneland ne compte toujours pas sur eux. Ecarté du groupe professionnel un temps, le premier a fait deux brèves apparitions, tandis que le deuxième a joué un seul match en Ligue 2.

ASSE : Porte ouverte pour N’Guessan, à défaut de prolongation

Hormis ces deux indésirables, Peuple-Vert croit savoir que Kilmer Sports Ventures pourrait transférer Djylian N’Guessan. Très courtisé depuis le mercato d’été, il repousse l’offre de prolongation de son club formateur. À défaut d’accord pour prolonger le contrat de l’attaquant de 17 ans, les dirigeants stéphanois seraient contraints de négocier son transfert dès cet hiver.

« Le Paris FC est sur les rangs, mais d’autres écuries françaises et européennes surveillent de près Djylian N’Guessan. Du côté de Saint-Etienne, on attend et on sera à l’écoute des offres », fait savoir la source.

Lucas Stassin désormais en instance de transfert

Toujours désireux de quitter la Ligue 2, Lucas Stassin est parmi les joueurs susceptibles d’être transférés en janvier. Toutefois, il n’est pas poussé vers la sortie. KSV acceptera de le transférer qu’en cas de proposition très intéressante. En effet, le jeune attaquant belge n’est plus indispensable depuis que Joshua Duffus lui est préféré en pointe de l’attaque.

D’ailleurs, l’entraîneur des Verts a indiqué qu’il pourrait se passer de lui. « C’est sûr que l’on reverra le trio Boakye-Duffus-Cardona. […]. Si Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili décident de partir, il y a de quoi faire offensivement », avait-il déclaré après la victoire de l’ASSE à Troyes.

Mercato : Ben Old vers un prêt cet hiver

D’après les indiscrétions du média spécialisé, Ben Old pourrait fait l’objet d’un prêt, mais avec une garantie de temps de jeu dans le club qui le solliciterait comme renfort. L’ailier international néo-zélandais (20 sélections) a certes fait 11 apparitions en Ligue 2 cette saison, mais il a été titulaire seulement à 2 reprises. Il est donc en quête de temps de jeu.

L’AS Saint-Etienne cherche de jeunes talents

L’ASSE travaille également sur de potentielles arrivées. Alexandre Lousberg, coordinateur de la cellule de recrutement, et son équipe de recruteurs prospectent dans tous les continents pour dénicher de jeunes joueurs talentueux et prometteurs.

Selon les informations de P-V, « une large équipe de scouts parcourt le monde ces dernières semaines. Coupes du monde U17, U20, de Porto à Amsterdam, de l’Afrique à l’Europe de l’Est ».

L’ASSE surveille de près la situation de Bardeli

Sur les tablettes de KSV, l’été dernier, pour remplacer Pierre Ekwah, Enzo Bardeli est toujours visé. L’AS Saint-Etienne surveille de près sa situation, alors que l’US Dunkerque tente de prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2026. Pour éviter le départ libre du décisif milieu de terrain, le club nordiste sera obligé de négocier son transfert cet hiver, à défaut de prolongation.

Un défenseur central recherché

Pour finir, le site internet dédié aux Verts confirme que l’ASSE cherche un défenseur central. Depuis la blessure de Chico Lamba, début octobre, le besoin de se renforcer en défense est bien réel dans le Forez.

