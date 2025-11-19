OM : Un scandale autour du départ de Ravanelli dévoilé !

La collaboration entre l’OM et la légende Fabrizio Ravanelli, touche à sa fin. Les raisons de cette séparation sont d’ailleurs plus complexes qu’une simple restructuration interne.

Fabrizio Ravanelli victime d’une crise de jalousie à l’OM ?

Fabrizio Ravanelli n’est plus vraiment désiré à l’Olympique de Marseille. Des tensions internes ont brisé cette collaboration, au point où la direction de l’OM aurait décidé de rompre son contrat. La raison ? RMC Sport indique que le rôle de l’Italien a vite dépassé le cadre strictement « institutionnel ».

Fabrizio Ravanelli était présent auprès des recrues et des supporters. Il était surtout omniprésent au bord des terrains en raison de sa forte complicité avec Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien ne cachait pas son appréciation pour son compatriote. C’est cette complicité que la direction de l’OM aurait mal vécue.

Les dirigeants de l’OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia, cherchaient à contrôler strictement la communication. La présence d’un troisième interlocuteur auprès de De Zerbi serait devenue encombrante. Entendez par là que Fabrizio Ravanelli serait devenue « une voix de trop ».

Sa complicité avec Roberto De Zerbi posait problème

La direction de l’Olympique de Marseille cherchait alors à mettre un terme à cette influence. Les signes de mise à l’écart se sont multipliés. Le Penna Bianca n’était plus convié aux mises au vert. Il lui était demandé de se concentrer exclusivement sur son rôle institutionnel.

Le bilan de fin de saison à Miami entre Pablo Longoria, Mehdi Benatia et De Zerbi visait à ce que le trio parle d’une seule voix. Cela finalement débouché à l’éviction de Fabrizio Ravanelli. Celui-ci passe aujourd’hui la plupart de son temps en Italie, loin de l’OM.

