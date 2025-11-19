Mercato PSG : Toute la vérité sur la prolongation de Mbappé

Ancien directeur sportif du PSG, Leonardo est revenu sur les coulisses de la prolongation de Kylian Mbappé en mai 2022 et son mercato lorsqu’il évoluait au sein de la direction parisienne.

Mercato PSG : Kylian Mbappé voulait partir au Real Madrid

Invité de RMC Sport mardi soir, Leonardo n’a pas cherché à vider son sac sur son passage à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain à deux reprises (2011-2013 et 2019-2022). Pour l’ancien international brésilien, tout a basculé au moment, où le club de la capitale a décidé de se coucher devant Kylian Mbappé pour le supplier de prolonger son contrat qui expirait en juin 2022. Ce choix, qu’il décrit comme « le point de rupture », a, selon lui, entraîné une cascade d’erreurs dont le, PSG paye encore le prix aujourd’hui.

Lisez aussi : Justice : Fin imminente du feuilleton PSG – Kylian Mbappé !

À voir

PSG : Pluie de forfaits avant Tottenham !

« Le Qatar a tout cédé pour le prolonger, et je n’étais pas d’accord », assure Leonardo, qui pense que le club a perdu la main à partir de ce moment. L’international français souhaitant rejoindre le Real Madrid. L’ancien collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi ne sait pas si Mbappé « a eu sa tête », mais confirme que le virage pris par le Paris SG avec cet épisode l’a poussé vers la sortie.

« Il a renouvelé son contrat, il y a eu des choix qui ont été faits et là, je n’étais d’accord. J’avais déjà dit non avant, alors quand il a prolongé, je ne pouvais pas rester. Entre moi et le Qatar, il n’y a aucun problème. Est-ce que c’est Mbappé qui a eu ma tête ? Je ne sais pas s’il a eu ma tête, mais dans cette situation ce n’était plus possible de continuer.

Je ne sais pas si, dans les conditions qu’il y avait, il fallait me faire partir. Le Paris Saint-Germain et moi, nous avions une vision différente », a expliqué le compatriote de Marquinhos, qui a dévoilé la raison pour laquelle Mbappé a finalement prolongé.

Leonardo : « Il est resté parce qu’il est Parisien »

Sans forcément lier la décision du natif de Bondy à l’argent, Leonardo reconnait que la raison essentielle derrière de son renouvellement en mai 2022 est du fait de ses origines parisiennes. Aucun conflit personnel avec Doha, juste un désaccord profond sur la stratégie. Même sa relation avec l’entourage de Mbappé a fini par se dégrader.

À voir

Mercato ASSE : Les premières tendances pour l’hiver connues

Lisez aussi : Procès du PSG contre Kylian Mbappé, le Real enfonce le joueur

« Avec l’entourage, j’ai eu des bons moments, mais à la fin, ça a été plus difficile, car nous n’étions plus d’accord par rapport au contre. Parce qu’il voulait partir. Ce n’était pas une question d’argent. Il est resté parce qu’il est Parisien, mais il voulait partir au Real Madrid. Un joueur ne peut jamais être plus grand que le club », a indiqué Leonardo. Avec du recul, Leonardo n’a pas totalement tort, puisque le PSG a tout donné pour garder Mbappé avant de se retrouver aujourd’hui au tribunal.

Lire aussi sur Kylian Mbappé :

Le clan Kylian Mbappé réagit sèchement à la demande du PSG

Conflit PSG-Mbappé : La décision du Prud’hommes tombe

À voir

OM : Un scandale autour du départ de Ravanelli dévoilé !

Mercato : Kylian Mbappé prêt à détourner Upamecano du PSG ?