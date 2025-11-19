PSG :  Pluie de forfaits avant Tottenham !

Les voyants sont au rouge pour le PSG avant le choc face à Tottenham en Ligue des Champions. Luis Enrique sera privé d’au moins quatre guerriers.

PSG : Quatre forfaits confirmés avant Tottenham !

Depuis plusieurs semaines, le PSG subit une véritable cascade de blessures. Des rechutes, des arrêts prolongés, puis des retours mal gérés : le scénario se répète. Plusieurs joueurs, comme Désiré Doué ou Ousmane Dembélé, ont renoué trop vite avec la compétition avant de repartir à l’infirmerie. Cette situation a obligé Luis Enrique à changer sa manière de faire. Il a reconnu lui-même qu’il s’était trompé dans sa gestion.

D’après Le Parisien, l’entraîneur parisien applique désormais un protocole bien plus strict. Aucun joueur ne rejoue tant qu’il n’a pas aligné plusieurs séances pleines et validées par de bonnes sensations. Pas de raccourci, pas d’exception. Luis Enrique veut éviter les retours précipités. Alors, imaginer Nuno Mendes ou Ousmane Dembélé face à Tottenham en Ligue des Champions, dans quelques jours, relève presque de l’impossible.

Les deux joueurs n’ont d’ailleurs pas encore repris l’entraînement. Le staff estime qu’ils doivent d’abord retrouver leur forme avant de faire leur retour. Et ce ne sont pas les seuls absents. Luis Enrique devra composer sans autres cadres. Achraf Hakimi et Désiré Doué sont déjà forfaits pour ce choc européen. Paris devra donc composer avec une défense affaiblie et une ligne offensive largement réduite.

