FC Barcelone – PSG : Grande nouvelle pour Désiré Doué !

Touché en sélection avec l’équipe de France, Désiré Doué manquera le premier Classique de la saison contre l’OM ce dimanche soir, mais l’évolution de sa récupération donne des espoirs pour le choc contre le FC Barcelone en Ligue des Champions.

Le PSG content de l’évolution de Dembélé et Désiré Doué

La dernière trêve internationale a été assez compliquée pour le Paris Saint-Germain avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé lors de la victoire de la France en Ukraine (2-0). Le milieu offensif de 20 ans souffre « d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines », tandis que « Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit.

Son indisponibilité est estimée à environ six semaines », selon le PSG. Les deux attaquants parisiens vont donc manquer à l’appel de Luis Enrique durant plusieurs semaines, mais le journal L’Équipe rapporte que leur rééducation se passe très bien.

À voir

OL Ligue 1 : Lyon diminué face à Angers, la compo

Lisez aussi : PSG : Après Ousmane Dembélé, alerte pour Désiré Doué !

Toutefois, même si le PSG est rassuré, aucun risque ne sera pris en précipitant un retour à la compétition. Le quotidien sportif explique que le staff médical du Paris SG entend bien respecter la durée d’indisponibilité de Doué et Dembélé. Si bien que le premier pourrait bien prétendre à une place dans le groupe pour le choc contre le FC Barcelone.

Désiré Doué ? « Je le vois sur le banc à Barcelone »

Lors d’une session Questions/Réponses avec les internautes du journal Le Parisien, Dominique Séverac a fait le point sur l’état de santé de Désiré Doué. Interrogé sur le futur retour de l’attaquant du Paris Saint-Germain, le journaliste a rappelé que chaque joueur a un temps de récupération qui lui est propre selon son organisme.

« Le médical, ce n’est pas une science exacte. On se soigne, on peut rechuter, en voulant compenser sur l’autre mollet (il a une lésion au droit), ça prend du retard… », a expliqué Dominique Sévérac, qui voit bien l’ancien rennais de retour pour le déplacement à Barcelone le 1er octobre. Même s’il ne sera pas à 100% de ses capacités.

À voir

ASSE : Une menace en provenance de Reims

Lisez aussi : PSG : Désiré Doué met déjà la Ligue 1 à ses pieds !

« Ce que l’on sait, c’est qu’après son IRM, il a été dit à Doué que quatre semaines plus tard, il pourrait rejouer. Il s’est blessé le 5 septembre, ce qui nous emmène au 3 octobre. Barcelone, c’est le 1er octobre. C’est juste, mais je le vois sur le banc à Barcelone », a ajouté Sévérac.