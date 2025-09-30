PSG : Al-Khelaïfi prend une décision radicale pour Dembélé

Face aux nombreuses blessures récurrentes au sein de l’effectif de Luis Enrique, le PSG gère la rééducation de ses joueurs de façon astucieuse. Nasser Al-Khelaïfi et la direction auraient ainsi arrêté une décision forte pour Ousmane Dembélé, l’attaquant de 28 ans, blessé avec l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale.

PSG : Ousmane Dembélé envoyé au Qatar pour sa rééducation

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a annoncé qu’Ousmane Dembélé allait prendre la direction du Qatar afin de poursuivre sa convalescence à la clinique Aspetar. Un déplacement qui s’inscrit dans le protocole de collaboration entre le club de la capitale française et l’hôpital situé à Doha.

Victime d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit avec l’équipe de France le 5 septembre dernier, le numéro 10 du Paris SG va devoir prendre son mal en patience avant de retrouver la compétition. Quelques jours après sa victoire au Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a été mis à l’honneur samedi, au Parc des Princes, dans la foulée du succès de ses coéquipiers contre l’AJ Auxerre (2-0), à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1.

Le lendemain, le PSG a annoncé que son joueur allait prendre la direction du Qatar. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et leurs décideurs du club parisien ont en effet décidé que Dembélé allait se rendre à la clinique Aspetar au Qatar en début de semaine « dans le cadre de son processus de rééducation. » Comme l’explique RMC, ce déplacement n’est pas lié à un souci dans le processus de reprise du joueur, mais plutôt à une habitude prise par le PSG.

Le quotidien Le Parisien ajoute qu’une collaboration existe entre le club et l’hôpital, permettant ainsi aux joueurs de se soigner au Qatar. Le journal régional rappelle d’ailleurs que tous les blessés sérieux du PSG, à partir de cinq semaines d’absence environ, sont passés à un moment donné de leur convalescence au Qatar pour profiter des infrastructures de pointe de l’établissement. C’est le cas ces dernières années de Neymar, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar ou Gabriel Moscardo.