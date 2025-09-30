Mercato : Le PSG déchire une offre de 120 M€ !

Un cador anglais bouge les lignes pour s’offrir une pépite du PSG lors du prochain mercato hivernal. Les dirigeants parisiens disent Non.

Mercato : le PSG décline une offre XXL

La direction du PSG recale un prétendant qui est venu chiper une pépite du club. Une offre immense est arrivée : 120 millions d’euros pour Joao Neves. Mais la réponse est non. Le club de la capitale broie encore tout en ce début de saison en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Et son joyau portugais suscite l’avidité. Manchester City le veut. Pep Guardiola admire son profil. Dix-huit sélections déjà pour le jeune international, preuve de son talent.

Le coach espagnol pousse pour son arrivée en Angleterre afin d’évoluer en Premier League. Le crack portugais est très solide et technique et peut donc s’adapter facilement à la pression en Championnat d’Angleterre. Guardiola a réclamé à ses dirigeants d’agir vite, de frapper fort. Les Cityzens ont donc dégainé une proposition XXL, selon les informations de Fichajes. 120 millions d’euros posés sur la table pour s’attacher les services de ce milieu plein de promesses.

Mais le Paris SG n’est pas vendeur. Selon Fichajes, le club ne fléchit pas. Le technicien du club, Luis Enrique, en particulier, considère Neves comme une pièce centrale de son projet. Le vendre, ce serait se priver d’un futur leader. La somme impressionne, certes. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ne veulent pas vendre le joueur. Le PSG préfère sécuriser son joyau, plutôt que céder à l’appétit anglais. Les Anglais devront donc renoncer et trouver une autre cible. À Paris, Joao Neves reste intouchable.

