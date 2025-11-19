Mercato OL : Tout s’accélère pour l’arrivée d’Endrick à Lyon

En instance de prêt à l’OL, Endrick est annoncé en visite à Lyon, ce mercredi, pour se choisir un logement avant sa probable arrivée en janvier prochain.

Mercato : Le Real Madrid va prêter Endrick à l’OL

Endrick va renforcer l’équipe de l’OL pendant le mercato hivernal, sauf revirement. Le Real Madrid va le prêter à Lyon pour six mois, mais sans option d’achat. Le club espagnol souhaite ainsi donner l’opportunité à son jeune attaquant de jouer régulièrement, ce qui n’est pas le cas avec l’équipe de Xabi Alonso.

La direction des Merengues insiste justement sur la garantie du temps de jeu de sa pépite à l’Olympique Lyonnais dans les négociations. Endrick espère se relancer avec le club rhodanien, afin de prétendre à une place en sélection du Brésil pour la coupe du monde 2026.

Endrick annoncé à Lyon pour choisir son futur logement

Dans l’attente du prêt officiel du numéro 9 du Real Madrid, il est annoncé en visite surprise à Lyon ce mercredi. Le Media Gones annonce l’international Brésilien dans la capitale des Gaules, accompagné de son compatriote Lucas Paqueta, par ailleurs ancien Lyonnais (2020-2022).

Endrick sera présent à Lyon ce mercredi ! 🇧🇷🔥



Il sera accompagné de Lucas Paqueta (actuellement à Lille avec la sélection) 🕺



Visite de deux maisons, chauffeur privé + garde du corps, découverte de quelques lieux emblématiques de Lyon au planning 😉



Exclu LyonPourToujours… pic.twitter.com/229zMefGUo — Media Gones™ (@Media_Gones) November 18, 2025

Pas pour signer avec l’OL, mais plutôt pour choisir son futur logement avant sa venue officielle. Endrick visitera certes plusieurs maisons, cependant, il est probable qu’il prenne l’ancienne maison de Lucas Paqueta, à en croire le média spécialisé.

Il faut rappeler que la femme du joueur madrilène avait déjà posté des photos du couple à Paris sur Instagram, confirmant leur présence en France lors de la présente trêve internationale. En effet, Endrick n’est pas sélectionné par Carlo Ancelotti. Il a donc bénéficié de quelques jours de vacances.

OL Mercato : Vacances en France, Endrick annonce la couleur