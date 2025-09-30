Ajax-OM : De Zerbi surprend avec un renfort inattendu !

Avant le choc OM-Ajax, une inquiétude planait sur la défense. Mais Roberto De Zerbi a levé le doute : Leonardo Balerdi est bel et bien présent dans le groupe marseillais.

OM : De Zerbi pourra compter sur Leonardo Balerdi face à l’Ajax

La Ligue des Champions fait son retour ce mardi soir au Vélodrome. L’Olympique de Marseille tentera de remporter ses premiers points face l’Ajax Amsterdam lors de cette 2e journée de C1. Roberto De Zerbi vient d’ailleurs de dévoiler son groupe pour ce choc européen. L’entraîneur de l’OM a misé sur la stabilité, en convoqué le même effectif qui s’est imposé à Strasbourg en championnat.

Ce sont ainsi 21 joueurs qui ont retenus pour tenter de battre l’Ajax Amsterdam. La principale bonne nouvelle concerne la défense. Leonardo Balerdi avait manqué l’entraînement de la veille de match et était annoncé très incertain. Mais le capitaine de l’OM est bel et bien présent dans le groupe. Il représente un renfort de poids pour l’arrière-garde phocéenne face à une équipe réputée pour sa vivacité offensive.

Deux milieux manquent toujours à l’appel

Toutefois, De Zerbi doit toujours composer avec deux forfaits au milieu de terrain. Hamed Junior Traoré et Geoffrey Kondogbia ne sont pas encore rétablis. Ils manquent à l’appel pour ce match OM-Ajax. Le reste des absences s’explique par des choix tactiques ou des joueurs non-inscrits sur la liste européenne. Neal Maupay, Ruben Blanco, Derek Cornelius, Ulisses Garcia, ou encore Pol Lirola ne figurent pas sur la feuille de match.

🅢🅠🅤🅐🅓 📋



👥 Les 2️⃣1️⃣ joueurs choisis par 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 pour défier l'Ajax Amsterdam ce soir à l'@orangevelodrome 🏟️✨ #OMAJA pic.twitter.com/HFaFVNdaNB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2025

En reconduisant le même groupe victorieux en Alsace, Roberto De Zerbi affiche sa confiance. Son objectif est clair : capitaliser sur l’exploit réalisé en championnat pour s’imposer devant un Vélodrome incandescent. Un succès à domicile permettrait à l’OM de lancer véritablement sa campagne européenne.