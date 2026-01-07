Mercato OL : 7M€, Lyon tient sa pépite cachée

À cause de contraintes financières, l’OL a dû explorer des championnats moins connus pour renforcer son effectif. Pavel Sulc, recruté au Viktoria Plzen pour 7M€, s’impose déjà comme la révélation lyonnaise.

Mercato OL : Pavel Sulc, une arrivée discrète mais stratégique

L’été dernier, l’OL traversait une zone de turbulences financières. Pour pallier ces limites budgétaires, le club rhodanien a misé sur l’inconnu, en allant dénicher Pavel Sulc au Viktoria Plzen, un choix audacieux qui reflète la nouvelle politique du mercato lyonnais.

Lire aussi : OL Mercato : Fonseca a trouvé le nouveau Malick Fofana

À voir

Mercato OM : 3M€ ! Un jackpot tombé du ciel pour Marseille

Le milieu offensif tchèque de 25 ans n’a pas tardé à justifier la confiance des dirigeants. Avec un total de 11 buts et 5 passes décisives en 23 matchs toutes compétitions confondues, Sulc prouve que parfois, il faut savoir chercher hors des sentiers battus pour trouver de véritables pépites.

Des statistiques qui bluffent Pierre Ménès

Pierre Ménès, toujours prompt à l’analyse tranchante, ne cache pas son admiration. « Pavel Sulc ? Je pense qu’il y a des joueurs comme ça qui ne laissent pas une impression extraordinaire. Mais quand tu vois les statistiques à la fin de la saison, tu te dis ‘Ah oui quand même !’ », a-t-il commenté sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot.

Pour Ménès, Sulc rejoint la lignée des joueurs discrets mais essentiels, à l’image d’Adrien Thomasson lors de son passage à Nantes et Strasbourg. Le journaliste souligne l’importance de regarder au-delà de l’apparence, car le foot n’est pas qu’une affaire de sensation mais aussi de rendement concret sur le terrain.

Une première partie de saison prometteuse

Sous la houlette de Paulo Fonseca, Sulc a rapidement trouvé ses repères et remplit à merveille le rôle qui lui a été confié. Son impact sur le jeu lyonnais va bien au-delà des chiffres : créativité, vision de jeu et capacité à faire la différence dans les moments clés. Si l’OL peut se targuer d’avoir déniché une telle valeur pour un investissement de 7M€, c’est surtout le signe que la stratégie de détection dans les championnats mineurs peut rapporter gros.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Endrick à Lyon, déjà des retombées financières

OL Mercato : La vérité sur la piste Benjamin Dominguez

À voir

ASSE : Lucas Stassin s’en va, Horneland prévient !

Mercato OL : Lyon sur un joli coup en défense en Bundesliga