OM-Ajax : De Zerbi frappé par un coup dur en défense !

À la veille du match OM-Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Roberto De Zerbi enregistre un coup dur de dernière minute. Son capitaine Leonardo Balerdi n’a pas participé à l’entraînement collectif ce lundi.

OM : De Zerbi privé de Leonardo Balerdi face à l’Ajax Amsterdam ?

Après sa défaite face au Real Madrid, l’Olympique de Marseille doit impérativement prendre ses premiers points en Ligue des champions. Et cela passe par un résultat positif ce mardi soir face à l’Ajax Amsterdam. Les hommes de Roberto De Zerbi abordent ce duel à domicile avec le plein de confiance. Ils risquent cependant de se présenter avec un effectif très diminué.

L’entraîneur de l’OM a en effet fait sans Leonardo Balerdi lors de l’ultime séance d’entraînement. RMC Sport l’assure, le défenseur argentin est resté travailler en salle et est désormais très incertain pour la réception de l’Ajax Amsterdam. Cette incertitude représente un coup dur tactique pour De Zerbi. Surtout dans un match d’une telle importance européenne.

L’infirmerie de l’Olympique de Marseille ne désemplit pas

Avec Leonardo Balerdi, la liste des joueurs présents à l’infirmerie s’allongent. Hamed Traoré et de Geoffrey Kondogbia, blessés, manquent toujours à l’appel. L’OM a néanmoins reçu une bonne nouvelle dans cette période délicate. Nayef Aguerd, qui était malade ce lundi matin, a pu s’entraîner normalement avec ses coéquipiers. Sa présence rassure. Le défenseur marocain devrait remplacer Leonardo Balerdi, en cas de forfait.

Cette ultime séance a également vu la participation des joueurs non-inscrits en Ligue des champions. Ulisses Garcia, Pol Lirola ou encore Neal Maupay se sont entraînés avec le reste du groupe. Les jeunes Darryl Bakola et Keyliane Abdallah sont retenus pour disputer la Youth League. Quoi qu’il en soit, la préoccupation principale concerne la participation ou non de Balerdi lors de cette soirée européenne. Nous serons vite fixés.