Mercato OM : 3M€ ! Un jackpot tombé du ciel pour Marseille

A l’occasion de ce mercato hivernal, l’OM pourrait toucher un petit mais précieux pactole grâce à un ancien joueur. Une surprise qui tombe à pic pour renflouer des caisses déjà sollicitées.

Mercato OM : Un hiver compliqué pour Marseille

L’année 2026 a démarré sur une note bien sombre pour l’Olympique de Marseille. La défaite à domicile contre le FC Nantes (0-2) a laissé un goût amer et déclenché de nouvelles interrogations sur la solidité de l’effectif. Roberto De Zerbi, malgré ses méthodes appréciées, voit ses plans perturbés et la pression sur le mercato se fait sentir.

Les dirigeants phocéens sont donc à l’affût de solutions rapides. Dépenser à tout va n’étant pas une option après un été record à 96M€, chaque opportunité de financement devient cruciale. C’est dans ce contexte que le nom de Matteo Guendouzi refait surface, comme un sauveur inattendu.

Guendouzi : l’ancien qui rapporte gros à Marseille

Selon Il Messaggero, le milieu français serait sur le point de quitter la Lazio pour Fenerbahçe pour un transfert avoisinant les 30M€. Une somme conséquente, certes, mais ce qui fait sourire l’OM se cache dans les détails : la clause de revente insérée lors de son départ en 2024 pourrait rapporter 10% de cette transaction aux Phocéens.

Autrement dit, un petit jackpot de 3M€ pourrait atterrir dans les caisses marseillaises sans aucun effort supplémentaire. Une manne bienvenue pour un club qui tente de concilier ambitions sportives et équilibres financiers. Même si ce n’est pas le transfert record, c’est exactement le type de coup de pouce que l’OM espérait pour commencer l’année avec un peu d’oxygène.

