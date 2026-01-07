Le PSG a misé gros lors du dernier mercato estival en dépensant 66 millions d’euros pour Illya Zabarnyi, mais les débuts du défenseur ukrainien sont loin d’avoir rassuré. Décryptage d’un transfert déjà au cœur des critiques.

Mercato PSG : Un investissement XXL qui fait débat

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a frappé fort sur le marché des transferts en s’offrant Illya Zabarnyi pour la somme colossale de 66M€. Révélation de la Premier League sous le maillot de Bournemouth, le défenseur ukrainien semblait être la promesse d’une solidité défensive nouvelle pour le club parisien. Pourtant, six mois plus tard, le constat est amer : les prestations du joueur n’ont pas répondu aux attentes et les critiques se multiplient dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Malgré ces premières difficultés, certains voix s’élèvent pour nuancer le jugement. Edmar Galovskyi, ancien international ukrainien et compatriote de Zabarnyi, tempère : « La pression est énorme, mais Zabarnyi la gère bien ». Selon lui, les exigences d’un club comme le Paris SG sont naturellement élevées et chaque erreur est amplifiée par le contexte parisien.

La pression d’un club qui ne pardonne pas

Edmar Galovskyi insiste sur la difficulté de s’adapter à un environnement où l’exigence est maximale. « Écoutez, tout le monde commet des erreurs. L’important, c’est de savoir réagir à son erreur et de continuer à jouer », explique-t-il. Une remarque qui illustre parfaitement le dilemme des dirigeants parisiens : miser sur de jeunes talents à fort potentiel tout en exigeant des performances immédiates.

Le PSG semble donc déjà confronté à un choix délicat : continuer à soutenir Zabarnyi malgré ses débuts mitigés ou revoir sa stratégie défensive. Une seule certitude : dans un club où « moins il y a d’erreurs, mieux c’est », chaque match sera désormais un test pour celui qui a coûté 66 millions d’euros aux champions de France.

