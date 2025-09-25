RC Strasbourg-OM : Ambiance tendue, un boycott lancé !

La tension autour du choc RC Strasbourg-OM ne faiblit pas. Les principaux groupes de supporters strasbourgeois ont décidé de faire grève et rester muets tout au long du match. Leur objectif : pousser le président Marc Keller à la démission.

Le RC Strasbourg affrontera l’OM dans un stade muet, Marc Keller contesté

Le match entre le RC Strasbourg et l’Olympique de Marseille, en ouverture de la 6e journée, sera déroulera sans doute une atmosphère tendue. La raison ? Une crise oppose la direction alsacienne et ses supporters. La fédération des supporters du RCSA réclame depuis plusieurs jours la démission du président Marc Keller suite à des tensions croissantes. Celui-ci aurait pris des mesures à l’encontre de certains groupes en guise de représailles.

Cette réplique n’a fait qu’envenimer la situation. La rupture s’est creusée entre les deux camps. Au point où les principaux groupes de supporters du Racing Club de Strasbourg Alsace ont décidé d’unir leurs forces pour protester. Les Ultra Boys 90, le Kop Ciel & Blanc, la Fédération des supporters du Racing et la Pariser Section ont voté la grève ce lundi lors d’une assemblée générale.

Par conséquent, le stade de la Meinau perdra son ambiance habituelle. Les tribunes seront donc silencieuses face à l’OM. « Contre cet arsenal répressif et arbitraire, nous n’avons pas le coeur à chanter lors de ce match », a expliqué Maxime, porte-parole des UB90, à France Bleu. Ces groupes ont ainsi décidé de rester muets durant l’intégralité du match.

Le déplacement des Marseillais sera encadré

Cette grève est un moyen fort pour les ultras du RC Strasbourg d’exprimer leur désaccord profond avec la direction du club. Tandis que les supporters de l’OM, qui feront le déplacement, seront quant à eux sous haute surveillance. Ils seront limités en nombre et devront voyager en convois sécurisés pour se rendre à la Meinau.

Ces différentes mesures visent à garantir la sécurité tout en permettant aux 800 supporters attendus de l’Olympique de Marseille d’assister à ce match. Le tout dans une ambiance qui sera certainement très tendue.