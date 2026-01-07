Mercato PSG : Bradley Barcola résolu à quitter le Paris SG ?

Le dossier Bradley Barcola commence à prendre de l’épaisseur au PSG. Si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos souhaitent toujours prolonger son contrat, l’ailier de 23 ans pourrait finalement opter pour un changement d’air l’été prochain.

D’après les informations du podcast 100% PSG La Tribune sur Ici Paris Île-de-France, « l’avenir de Bradley Barcola sera un sujet important l’été prochain, notamment s’il formule l’envie d’un départ. » Sous contrat jusqu’en juin 2028, le milieu offensif du PSG reste très courtisé, notamment en Premier League, où Liverpool et Manchester City suivent de près sa situation.

Une tendance confirmée par le journaliste Loïc Tanzi, qui assure que de nombreux cadres pourraient avoir envie d’un nouveau challenge loin de la capitale française. Au micro d’Ici Paris Île-de-France, le spécialiste mercato de L’Équipe a livré les noms des joueurs parisiens qui pourraient réclamer un transfert l’été prochain.

« Je pense qu’il y aura un vrai sujet Barcola l’été prochain (…) Mais il y aura aussi des gros dossiers de partout. Il va y avoir un turn-over d’effectif qui va être très important l’été prochain. On parle de Marquinhos, Lucas Hernandez, Beraldo, même Hakimi. Ce sont des joueurs qui peuvent se poser des questions sur leur avenir au Paris SG l’été prochain. Il y a Ousmane Dembélé aussi », rapporte Loïc Tanzi.

Concernant Barcola, la stratégie de Luis Campos est pourtant claire : prolonger pour protéger l’un des piliers offensifs du projet. Mais les discussions ont récemment été ralenties par un changement important en coulisses.

Après Jorge Mendes, le natif de Lyon a confié ses intérêts à Moussa Sissoko, l’agent de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, selon le quotidien Le Parisien. Un choix qui implique forcément une remise à plat du dossier. Surtout que la Premier League attire forcément l’international français.

Bradley Barcola en route pour la Premier League ?

Alors que le mercato hivernal bat son plein, Liverpool prépare un coup d’éclat en visant Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, deux pions offensifs du PSG, pour booster l’attaque d’Arne Slot. Si aucun mouvement n’est prévu à Paris cet hiver, le club anglais pourrait revenir à la charge l’été prochain. Les négociations pourraient s’accélérer dans les semaines à venir, les Reds profitant de la fenêtre hivernale pour anticiper l’été.

Luis Enrique, entraîneur parisien, minimiserait les départs en public, mais des sources indiquent une porosité accrue. Cette double offensive n’est pas anodine : Arne Slot, successeur de Jürgen Klopp, cherche à injecter de la fraîcheur dans un front offensif vieillissant avec Mohamed Salah (33 ans).

Barcola, sous contrat jusqu’en 2028, pourrait partir pour 50 millions d’euros, tandis que Gonçalo Ramos, avec sa clause libératoire à 80 millions, représente un investissement plus lourd, mais stratégique pour remplacer Darwin Nunez, irrégulier. Le Paris SG n’exclut pas de monétiser ces talents pour financer l’arrivée de nouveaux joueurs à fort potentiel. Le club de la capitale pourrait donc bien connaître un grand bouleversement lors du mercato d’été 2026.

