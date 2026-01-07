CAN 2025 : la Côte d’Ivoire écrase le Burkina Faso et impressionne

Ce mardi, la Côte d’Ivoire affrontait le Burkina Faso (3-0), son voisin, pour la qualification aux quarts de finale de la CAN 2025. Malgré la forte volonté des Burkinabés de faire chuter leur voisin, ce sont bien les hommes d’Emerse Faé qui ont pris le dessus.

Côte d’Ivoire 3-0 Burkina Faso : démonstration des Éléphants à la CAN

Opposée en 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Burkina Faso, la Côte d’Ivoire n’a pas fait dans la demi-mesure. Les Ivoiriens, du début à la fin du match, étaient largement un niveau au-dessus. Le festival de buts des Ivoiriens a commencé à la 20e minute du match par un piqué en pleine surface de réparation d’Amad Diallo. L’ailier droit de Manchester United venait ainsi de rendre le match plus facile pour les Ivoiriens.

Douze minutes plus tard, c’est Yan Diomandé du RB Leipzig qui est venu alourdir le score sur une passe du premier buteur, Amad Diallo. La Côte d’Ivoire peut aller à la pause plus sereine, car elle doit confirmer sa victoire au retour des vestiaires.

le Burkina Faso combat, la Côte d’Ivoire domine

Les hommes de Faé restent maîtres du terrain, avec une domination qui se traduit par 58 % de possession du ballon et 18 tirs au but, dont 4 cadrés. Le Burkina Faso cherche à revenir dans la partie, mais ne parvient quasiment pas à atteindre le dernier carré ivoirien. Ses 2 tirs cadrés sur les 6 tentatives laissent peu d’espoir d’un renversement de la situation.

les Éléphants montrent qu’ils sont toujours favoris

Et comme il n’y a pas deux sans trois, les Ivoiriens reviennent à la charge avec un dernier but inscrit par Bazoumana Touré à la 87e minute. C’est par une écrasante victoire 3-0 que les Ivoiriens se qualifient pour les quarts de finale de la CAN 2025. Le prochain adversaire des Éléphants sera l’Égypte, vainqueur du Bénin sur le score de 3-1.

La Côte d’Ivoire, tenante du titre, reste l’un des favoris pour conserver son trophée glané à domicile.

