ASSE : Lucas Stassin s’en va, Horneland prévient !

Lucas Stassin pourrait quitter l’ASSE cet été, et Eirik Horneland ne cache pas que son départ obligera le club à s’adapter. Le coach norvégien détaille sa vision tactique et comment il compte continuer à faire évoluer son équipe.

ASSE : Horneland, un coach qui s’adapte aux joueurs

Eirik Horneland a accordé une longue interview à Onze Mondial où il a expliqué sa philosophie d’entraîneur. Le Norvégien privilégie l’observation des joueurs à sa disposition plutôt que l’inverse. « Je regarde toujours l’équipe à travers les joueurs et non les joueurs à travers l’équipe », a-t-il confié. Selon lui, l’équilibre entre jeu offensif et défensif passe par une adaptation constante aux caractéristiques de chacun.

Cette approche pragmatique montre que Horneland ne se limite pas à un système rigide. Il cherche une équipe agressive, capable de combiner rapidement et intelligemment sur le terrain. « Même si parfois, il y a des choses à ajuster », précise le coach, laissant entendre que l’ASSE continuera à évoluer tactiquement, peu importe les départs ou arrivées.

Stassin : un départ qui obligera à se réinventer

Le cas de Lucas Stassin illustre parfaitement cette nécessité d’adaptation. Horneland ne cache pas qu’un éventuel départ du jeune attaquant nécessiterait de repenser l’animation offensive. « Si Stassin quitte le club, on devra jouer sans lui », avertit-il. Il ajoute que le club peut alors développer d’autres joueurs pour occuper ce rôle clé, en citant Duffus, Boakye, Davitashvili, Old ou Cardona comme options possibles.

Pour Horneland, chaque joueur possède des qualités uniques à intégrer dans le système collectif. L’ASSE devra donc composer avec ces profils différents tout en maintenant son identité de jeu. Cette flexibilité pourrait bien être la clé pour continuer à séduire les supporters et rester compétitif dans le championnat.

